Ot Prieto plasma en pintura la seva relació amb el paisatge rosinc

«L’acte de pintar és una forma de viure en el món, d’estar més a prop. Tracto d’investigar l’espai que m’envolta, des de les coses més quotidianes als mateixos cossos que intervenen en l’acte de pintar, a través del llenguatge pictòric. No es tracta de trobar respostes ni d’arribar a una imatge concreta sinó que la pintura sigui testimoni d’unes accions, d’un seguit de decisions o d’accidents, de coses que simplement passen», explica l’artista rosinc, Ot Prieto Velasco qui acaba de presentar en una exposició a la sala Suf de Roses i al llarg de quinze dies, el fruit d’aquesta reflexió: un treball fet al natural, vint-i-una peces, de les quals set aquarel·les, testimoni de la seva relació amb el paisatge rosinc i empordanès. Aquesta és la primera vegada que Ot Prieto, qui està estudiant l’últim curs de Belles Arts a Barcelona, presenta obra al poble on va néixer.

Ot Prieto reconeix que «tot camí és un procés i estàs canviant constantment». En el seu cas, aquest camí d’aprenentatge el porta a cercar «un gest honest en la pintura». Així, a l’inici feia pintura més figurativa, fins que va passar a treballar les tres dimensions d’un cub, utilitzant-lo com a paleta. «Traduir el que passava als cubs en un llenç pla m’ha servit per tractar el paisatge o l’acte de pintar al natural d’una manera diferent». Prieto assenyala que ell busca despendre’s de la idea «que la pintura es vegi com una imatge, que hi hagi una distància entre nosaltres i ella, com si fos una finestra». El seu objectiu és «causar a l’espectador una sensació d’estranyesa perquè es qüestioni coses i veure-les de manera diferent».

Algunes de les peces exposades a la Suf. / Cedida per Ot Prieto.

Les obres presentades a la Suf, on va compartir espai amb Josep Roma, les va crear al natural, amb la idea que no es tracta d’evocar una imatge sinó «un rastre del moment que estava pintant, una relació amb l’espai que m’envolta, és una manera d’estar present en el món que, últimament, contemplem massa rere una pantalla». Algunes de les peces exhibides, fins i tot, preservaven evidències del procés de creació a l’aire lliure. Com a curiositat cal dir que Prieto es construeix tots els suports dedicant el mateix o més temps que pintant les obres.