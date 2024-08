La Schubertíada enfila la setmana gran amb vuit recitals en set dies

Després d’un inici d’alçada escoltant la veu més jove que mai ha inaugurat la Schubertíada de Vilabertran, la soprano Katja Maderer, i a un veterà com el baríton Matthias Goerne, que celebrava les tres dècades del seu debut al mateix escenari, el festival afronta la setmana més intensa, amb vuit recitals en set dies i amb la presència d’algunes figures estel·lars dins el panorama del lied internacional com el baríton Andrè Schuen, i debuts molt esperats com el de la mezzosoprano Beth Taylor, «una veu molt fosca», com la descriu el director del festival, Víctor Medem, que actua dilluns 26 acompanyada d’un pianista emergent, Hamish Brown.

El baríton Andrè Schuen. / SCHUBERTÍADA

Els organitzadors de la Schubertíada sempre han obert les portes a la joventut, no només per oferir oportunitats sinó per garantir-se la fidelitat d’aquell artista. Enguany, un dels joves més esperats és el baríton germano-americà Gabriel Rollinson que actua aquest dijous compartint escenari amb el pianista Hartmut Höll. Ambdós tenen previst interpretar, per primer cop a l’Estat espanyol, les cançons del degà dels compositors afroamericans, William Grant Still (1895-1978), un artista que va trencar moltes barreres socials imposades pel seu color de pell i que va crear més de dues-centes peces, entre elles cinc simfonies. A Vilabertran s’interpretaran prop d’una desena de peces, entre elles Mississippi i Plain Chant for America.

El baríton Gabriel Rollinson actua aquest dijous. / Empordà

La setmana, a més, s’obre aquest dimarts amb més artistes joves que han passat per l’Acadèmia del festival, sota la supervisió d’un dels referents de la Schubertíada, el pianista Wolfram Rieger, i de la soprano Christiane Iven, ja retirada dels escenaris. En aquest cas, presenten els duos formats per la soprano Èlia Farreras-Cabero i el pianista Lucas Huber Sierra i per la mezzo Inés López i el pianista Jesús López Blanco que interpretaran lieders de Schubert i altres compositors. El mateix dimarts, però a dos quarts de nou del vespre, la soprano russo-americana Erika Baikoff, amb el pianista Julius Drake, abordaran un repertori principalment romàntic amb obres mestres de Schubert, Schumann, Dvorak i Txaikovski. Destaca del programa Die Macht der Musik de Liszt que aludeix al poder evocador i guaridor de la música.

Qui retorna al festival per quart anys, aquest dimecres, i per satisfacció del públic fidel que quasi ha exhaurit les entrades, és la veu refinada i elegant de la soprano Julia Kleiter que desgranarà un repertori, amb el pianista Julius Drake, centrat en Brahms i Schubert, centrant una segona part en Benjamin Britten i el seu cicle On this island, una obra inspirada tant en el Barroc com en la música de ball dels anys 30.

De nou, «Viatge d’hivern»

Com a quasi cada edició del festival, sempre es programa un Winterreise (Viatge d’hivern) de Franz Schubert. En aquesta ocasió, se li dedica la vetllada de dissabte i qui donarà vida al personatge del caminant serà el baríton Johannes Martin Kränzle, qui, recorda Víctor Medem, ja va ser a Vilabertran fa dos anys «i encara ara se’n parla perquè és un gran mestre». Kränzle estarà acompanyat al piano per Hilko Dumno.

Johann Martin Kranzle en una actuació recent a la Schubertíada. / Sílvia Pujalte

La setmana la tancarà diumenge, a dos quarts de vuit del vespre, l’únic recital de piano del festival, a càrrec de l’intèrpret americà, Kit Armstrong (1992) qui va debutar el 2021 a Vilabertran amb les impressionants Variacions Goldberg, suplint una baixa inesperada de darrera hora, la de Nicholas Angelich. En aquesta ocasió, l’intèrpret dedica el programa íntegrament a Franz Liszt, obrint-lo amb una peça poc habitual als escenaris, el Tercer any de pelegrinatge. De fet, es diu que es tracta de l’obra més transcendent del compositor perquè recull els seus últims anys creatius i commou pel seu caràcter auster i contemplatiu.