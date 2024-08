Les pintures de Dalí cobren vida i ballen entre els visitants de les nits al Museu

Les obres de Salvador Dalí prenen vida pròpia als passadissos del Teatre-Museu Dalí, gràcies a la creativitat de la companyia de dansa Hotel Col·lectiu Escènic, dirigida per Lorena Nogal, i amb els ballarins Èlia López, Anna Hierro i Robert Gómez.

Bitò Produccions ha creat aquesta experiència única per commemorar els 50 anys del museu, els 120 anys del naixement de Dalí i els 130 anys de Gala. i es podrà gaudir fins aquest dimecres, en el marc de les visites nocturnes.

"Volem recrear l'essència de les sales d'aquest museu a través dels personatges dels quadres, figures de l'època i objectes que conformen l'imaginari de Dalí", avançava Robert Gómez el primer dia que van trepitjar l'espai. I així ha estat.

Èlia López apareix entre els visitants davant del Cadillac / Maria Fariña

Com si fos una visitant més, Èlia López es fusionava amb el públic davant del Cadillac plujós. Protegida sota un paraigua, amb una moneda a la mà per activar la pluja dins del cotxe, la ballarina va captivar els presents mentre cercava una petita planta amagada entre els matolls del pati. Va interactuar tant amb les obres com amb els visitants, convidant-los a seguir-la cap a la Sala del Tresor.

Lorena Nogal a la Sala del Tresor / Maria Fariña

Allà, Lorena Nogal els esperava, demanant ajuda per treure's unes sabates de taló que semblaven torturar-li els peus. Es va moure per tota la sala amb moviments retorçats, evocant les figures surrealistes de Dalí que decoren les parets. El públic, seguint cada moviment amb atenció, es va deixar conduir cap a la següent etapa, la sala Mae West.

En aquesta sala, Robert Gómez, amb una posada senyorial, es transformava en Dalí, jugant amb el cap d'un bastó per imitar el característic bigoti de l'artista. Amb gestos característics de les pel·lícules slapstick, va crear una escena còmica que va engrescar el públic al seu voltant.

Robert Gómez a la Sala Mae West / Maria Fariña

Anna Hierro, sense perdre temps, va aplaudir el seu company i va animar els visitants a seguir-la, marcant el ritme fins al Palau del Vent. Allà, va continuar interactuant amb els assistents, canviant-los de lloc i fent-los cantar. Com si fos el flautista d'Hamelín o una figura sortida del videoclip de Thriller de Michael Jackson, va conduir el grup pels passadissos, mantenint viva l'energia de l'espectacle.

Anna Hierro al Palau del Vent / Maria Fariña

Finalment, sota la Cúpula, els quatre ballarins es van reunir en una coreografia grupal. Replicant les posicions de les obres de Dalí, van moure les cadires de sota de la tela 'Laberint' i van executar portés i moviments en cadena, fent partícips els visitants, dempeus o asseguts a les cadires disposades per tota la sala.

D'aquesta manera, l'antic teatre municipal va reviure, un cop més, la seva funció original, convertint-se en un escenari màgic on l'art i la dansa es fusionen per oferir una experiència inoblidable.