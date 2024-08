Maria Hein i Serial Killerz se sumen al cartell de l'Acústica de Figueres

El festival de l'Acústica de Figueres ha anunciat les darreres incorporacions al cartell de l'edició d'enguany, que se celebrarà al nucli urbà de la capital empordanesa del 29 d'agost a l'1 de setembre. Es tracta de la cantant mallorquina Maria Hein – que substituirà la cantautora valenciana Sandra Monfort per motius de salut – i del duet barceloní Serial Killerz, conegut per la seva fusió de rock, electrònica i hip-hop. Hein actuarà el 30 d'agost a les nou del vespre a la plaça de la Palmera i Serial Killerz el dissabte dia 31 d'agost a la 1.30h de la matinada a plaça Catalunya. Aquests dos noms s'uneixen als de molts altres artistes que passaran pels escenaris de l'Acústica en la seva 21è edició, com Guillem Gisbert, Mushkaa o Chanel.

The Tyets, Els Amics de les Arts, Figa Flawas, Vicco, Gertrudis, Ginestà, La Ludwig Band o Julieta són alguns dels altres artistes que actuaran al llarg dels quatre dies que dura l'Acústica. Ho faran en els tres escenaris del centre històric de Figueres habilitats per l'ocasió i d'entrada gratuïta pels assistents.

L'edició d'enguany tornarà a comptar amb 'Figueres Urbana', una producció pròpia de la cita per donar veu als nous talents de la música urbana de Figueres i de l'Empordà, que en aquesta edició preveu també visibilitzar la multiculturalitat de la capital de l'Alt Empordà. Per això, s'han programat concerts d'artistes amb orígens romanesos, russos o de Guinea Bisau que actuaran sota la batuta del DJ i productor Maken Row.

Així, la programació diürna del festival, l'Acustiqueta, comptarà també amb noms destacats de la música familiar actual, com Dàmaris Gelabert, La Clika, Ambauka o l'Orquestre Di-versiones, que novament seran els encarregats de tancar el festival.