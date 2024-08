La biblioteca Benjamin de Portbou s’omple per escoltar Anna-Maria Corredor

La biblioteca Walter Benjamin de Portbou es va omplir dissabte passat amb motiu de la presentació del llibre Un estiu amb Van Gogh (Edicions Reremús), la primera novel·la de la filòloga i traductora, Anna-Maria Corredor (Pals, 1959). L’acte el va conduir la filòloga Cari Oriol. Un estiu amb Van Gogh narra la història de la Laura qui, mentre està preparant la seva tesi doctoral, descobreix la residència de traductors d’Arle (Provença), que visita un parell de vegades; no és, però, fins al cap de dos anys que hi fa una estada llarga a l’estiu. Mentrestant, coneix en Marcel, un jove que acaba de perdre la seva última amiga, la Júlia, d’una manera tràgica i que prova de refer la vida. Durant l’estiu a Arle, la Laura comparteix inquietuds amb altres traductors, viu moments divertits, viatja, però sobretot es deixa obsedir per Van Gogh. La Laura i en Marcel es retroben els caps de setmana. Tanmateix, tot fa un tomb quan, cap al final de l’estada, la Laura s’assabenta que una seva cosina està greument malalta; la notícia coincideix amb l’arribada d’un nou resident: en Dédé, un altre apassionat de Van Gogh, que ajuda la Laura a passar el mal tràngol.