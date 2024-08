Isabel Guzman tanca les presentacions de 'Bocins de pell' després de recórrer 58 pobles de l'Empordà

Isabel Guzman Ivars (Figueres, 1964) treballa habitualment com a administrativa al Departament d’Acció Climàtica de la Generalitat a Figueres. Des de fa uns anys, però, la seva passió és l’escriptura creativa. Així, el Sant Jordi del 2022, va néixer el seu primer recull de relats Bocins de pell (Edicions Forment). Després de presentar-lo a Figueres i d’esgotar edició, va plantejar-se un repte personal: presentar-lo als seixanta-vuit pobles de l’Alt Empordà. Aquest desafiament, que ara tanca després d’haver-se quedat a només deu pobles d’assolir la fita, mai realitzada per cap altre autor, li ha regalat grans moments, plens de complicitat. Dins aquest viatge sensacional, que descriu com «una experiència única, recomanable cent per cent», ha fet grans coneixences i s’ha sentit molt estimada. Tota aquesta generositat rebuda, ella ha volgut retornar-la donant un euro per cada exemplar venut al Grup Iris, associació Afectades de Càncer de Mama. «És només un granet de sorra», assegura.

Tot i que la figuerenca no ha pogut completar la llista -han quedat pendents pobles molt petits i altres dels quals no ha rebut resposta- no ho sent com cap derrota. Tot al contrari. «Fer presentacions és una feina que m’encanta; veure com la gent ve, participa, és una activitat que recomanaria a tothom i amb la qual tothom guanya: jo, perquè el presento allà; la gent el coneix i llegeix, objectiu de qualsevol escriptor, però també perquè li dones al llibre més recorregut», reflexiona Isabel Guzman qui va arribar a fer, en una sola de les setmanes de l’estiu passat, fins a deu presentacions.

En aquest passeig literari per la comarca, l’escriptora s’ha anat trobant amb moltes dones: des d’alcaldesses, regidores, bibliotecàries o coordinadores de clubs de lectura. «Un 99% de les persones que han fet les presentacions han estat dones i això està molt bé», assenyala sent conscient de «viure un moment històric amb moltes dones al capdavant». Isabel Guzman afirma rotunda que en aquest llarg viatge, que ha conclòs a Riumors aquest juliol passat, allò que ha estat apassionant «és tot el que ha sorgit, el retorn que he tingut». En alguna ocasió, l’autora s’ha trobat amb presentadores que l’esperaven vestides de taronja, amb un còctel, una planta o, fins i tot, un sopar. «M’han fet presentacions molt divertides», rememora molt agraïda per tantes complicitats i confirmant com «n’és d’important trobar persones amb voluntat d’ajudar-te». D’entre aquestes, les actrius Anna Turró i Magda Bosch, que van fer alguna lectura teatralitzada en diversos pobles. Davant seu, recorda, ha tingut un públic ben divers. Moltes han estat també dones que s’han sentit properes a les seves històries -«que semblen ràpides de llegir, però que són de digestió lenta», com li va dir l’editora de Forment- sigui perquè estan inspirades en temes actuals o perquè les han viscut de forma propera. «És un llibre escrit en femení, però no feminista», descriu.

I de tant presentar, reconeix, «he acabat brodant-ho». La premissa de la qual partia és que la gent «s’ho passés molt bé, era fonamental». Sota el seu parer, «per llegir, t’ho has de passar bé». «Una presentació no és una classe universitària, és màrqueting, jo vull fer-lo atractiu perquè tu compris el llibre», confirma. A altres presentacions que ha fet per a altres autors ha aplicat, amb molt d’èxit, la mateixa fórmula que defuig l’ortodòxia. Evidentment, després de tota aquesta experiència, Isabel Guzman manté intactes les ganes de continuar escrivint relats curts, un gènere que la sedueix. A tothom que li pregunta, li diu que «per escriure només calen tres coses: que t’agradi llegir, que no escoltis a ningú i que escriguis sobre el que t’agrada i, finalment, no tenir por, atrevir-te, escriure no és una cosa elitista». Amb aquest missatge ha animat a més d’una a fer el pas. Ella també ho va viure quan autors consolidats com Xavier Febrés, Núria Esponellà i l’enyorat Vicenç Pagès van animar-la a no abandonar.