Una antiga cort de porcs de Palau-saverdera es transforma en galeria d’art

Fa un temps els artistes Jessica Weinstein, natural de Chicago, i Nico Nubiola, de Barcelona, van instal·lar-se en una casa del carrer del Sep de Palau-saverdera. Ara, han decidit transformar els baixos -una antiga cort de porcs d’uns cent metres quadrats reacondicionada- com a galeria o espai d’art. L’han batejat com Galga Art inspirant-se en el nom d’un galerista inventat, Alfredo Garcia, del film Bring me the head of Alfredo Garcia (1974). El tret de sortida serà la inauguració de la primera exposició, Obertura, el 22 d’agost, amb obra d’onze artistes figuratius: Alicia Cayuela, Jaime de Córdoba, Rai Escalé, Jabi Machado, Andreu Marull, Nico Nubiola, Marcos Palazzi, Dani Torrent, Riot Über Ales, Luis Vigil i Katy Vives Phipps.

Nico Nubiola admet que feia anys que tenien ganes de fer el pas de combinar la creació amb l’organització: «Exposar a artistes en llocs allunyats de les grans ciutats pot ajudar tant al territori com als artistes i pensem, a més, que és un bon moment». La idea, diu, és començar fent dues o tres exposicions a l’any, entre elles una col·lectiva per Nadal i, cada tres mesos, alguna mostra més reduïda o centrada en un parell de creadors perquè dialoguin entre ells i les seves obres. «Tot dependrà de la resposta que hi hagi», admet Nico Nubiola qui és conscient que aquesta és una zona molt de temporada, però també que a Palau i l’entorn viuen molts artistes i persones interessades en l’art. La idea és atraure públic d’arreu de la comarca i més enllà per «poder obrir tot l’any».

Els artistes Jessica Weinstein i Nico Nubiola, fotografiats davant la porta que dona entrada a Galga Art. / Eduard Martí

Aquest projecte se suma a altres «petits oasis» que han anat aflorant els darrers anys descentralitzats com ara el centre d’art i cultura Arbar a la Vall de Santa Creu o Espai Tonic a Vulpellac, al Baix Empordà. Amb Galga Art, Nubiola explica que no cerquen cap suport institucional perquè, diuen, «volem mantenir la nostra llibertat i independència» a l’hora de programar. I és que la voluntat és no només organitzar exposicions amb artistes d’arreu, amb especial interès per creadors propers, i d’estils variats, sigui pintura, escultura o fotografia, sinó també acollir altres propostes artístiques i culturals com ara performances, recitals poètics, instal·lacions, entre altres.

Taller propi

Nubiola i Weinstein viuen ara a Palau-saverdera, però fa quinze anys que van iniciar el seu idil·li amb l’Empordà. Primer van viure a Llançà, després a Girona per ara instal·lar-se a Palau on també disposen de taller propi. En un futur, diuen, es plantegen impulsar-hi alguna residència artística, tot i que és projecte que cal madurar.