“El meu germà sempre m'ha inspirat per progressar en el trapezi volant”

Un any més, el circ amb carpa celestial desembarca a Roses amb propostes de somni. Entre les atraccions que es poden veure a Nits de Circ fins el diumenge 18 d’agost hi ha els germans de la companyia Fly González, que buscaran captar la mirada dels assistents amb els seus exercicis i piruetes al trapezi volant. Fa uns dies vam poder parlar amb Pedro Javier González, un dels seus membres, en el marc de la celebració d’aquesta producció de Circus Arts Foundation.

Ja uns dies que està participant a l’espectacle de Nits de Circ. Com està vivint l’experiència?

Molt bé! Estem aprofitant cada instant perquè és una experiència nova per nosaltres ser a Europa en aquestes dates d'estiu. Fa molta calor, més complicacions a l'hora de preparar els aparells, però ho gaudim molt.

Com és la seva funció al trapezi volant?

A Nits de Circ som quatre membres de la companyia. Venim a entregar l'energia i la joventut a l'espectacle i a realitzar una varietat d'exercicis i piruetes perquè la gent ho pugui gaudir.

Ara deia que han vingut quatre membres, però els Fly González han arribat a actuar una quinzena de persones.

Exacte! Fa cinc mesos els quinze vam participar al Festival Internacional del Circ Elefant d'Or de Girona. Som diferents membres de la mateixa família, principalment els González. Després del festival ens vam repartir per diferents punts del món: uns quants es van quedar a Europa, d'altres vam tornar a Xile, hi ha dos exponents de Fly González al Cirque du Soleil i n'hi ha un altre als Estats Units. Avui en dia estem tots repartits i quatre som a Nits de Circ.

Els quatre membres de Fly González que actuen a Nits de Circ / JORDI CALLOL

Parlava del Festival de Circ. Precisament van ser els guanyadors de l'Elefant d'Or i del premi del públic.

Cert! Va ser una experiència inoblidable per tots nosaltres i va ser molt bonic poder conèixer aquesta zona de Catalunya. A més, ens vam endur el premi més important per nosaltres que és el del públic. Veníem amb aquesta intenció, ja que coneixíem que competíem amb grans artistes de països amb grans artistes circenses. Vam voler convèncer el públic amb un espectacle ben mogut, llatí, sempre somrient i fent els nostres exercicis el més bé possible.

És cert que la trajectòria de Fly González fora de Xile va començar a Figueres l'any 2013?

I tant que sí! Els Fly González es regeixen pels meus tres germans grans que van ser els que van venir al Festival de Circ de Figueres. L'Elías, en Liborio i en Jonathan van participar al Festival de Xile, els van veure i els van convidar a Figueres. A partir d'allà va néixer tot. Aviat tornarem tots junts a nous festivals i amb alguns contractes per aquí Europa.

Des de quan es dedica al món del circ?

Jo soc la sisena generació d'una família de circ. El meu avi era músic, la meva àvia feia números d'acrobàcies, després el meu pare, que fou un dels primers a fer el triple salt mortal al món, va ser trapezista i amb els seus germans van fer molt circ. D'allà vam sortir tota la resta.

De les diferents arts del circ, per què va escollir el trapezi volant?

Pel meu germà. Quan va tornar de Figueres el van veure uns responsables del Cirque du Soleil i se'l van emportar. Ell hi va treballar cinc anys i va aconseguir moltes fites com fer el quàdruple salt mortal, essent un dels únics que ho feia aleshores, i ho va fer al Cirque du Soleil. A mi això em va inspirar perquè és l’empresa de circ més gran del món, és com arribar al Barça. El meu germà sempre m'ha inspirat per progressar en el trapezi.

En aquests moments heu pogut venir aquí perquè hi ha l'aturada d'hivern, però sou una de les atraccions principals del Gran Circo Panamericano de Xile.

Sí, és el circ de la nostra família, que hem aconseguit gràcies al trapezi. Allà hi tenim el triple trapezi volant que el fem amb dotze artistes.

Pedro Javier González durant el triple salt mortal que va fer a l'estrena de Nits de Circ / JORDI CALLOL

La seva companyia sempre ha anat buscant objectius i rècords més grans, com ser la companyia amb més artistes al trapezi o el quàdruple salt mortal. Quin és el pròxim objectiu?

La idea és incorporar dos quàdruples salts mortals, buscar els festivals més importants i donar el millor de nosaltres. La nostra meta és arribar al Festival de Circ de Mònaco perquè és el festival de circ més gran del món. Molt aviat ja es donaran notícies perquè per arribar-hi hi ha un procés força llarg, i n'estem pendents.

Per acabar, què és per vostè el circ?

Per mi el circ són moltes coses: art, esforç, amor cap a totes les disciplines i cap a les persones que el fan.