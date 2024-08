La jove soprano Katja Maderer obre la Schubertíada a la canònica de Vilabertran

Des dels seus inicis, el festival Schubertíada de Vilabertran ha fet grans apostes pels talents joves i emergents. És, diu el director Víctor Medem, una «manera de fidelitzar-los» perquè aquests artistes, quan el món els coneix, sempre mantenen un vincle molt especial i íntim amb el festival. El baríton Mathias Goërne o el pianista Wolfram Rieger en són la prova. Això és probable que també li succeeixi a la soprano Katja Maderer, que, després del seu pas pel festival l’any passat dins el programa Lied the future, que rep el suport del Banc de Sabadell, enguany ha estat convidada a inaugurar-lo el festival aquest divendres, a dos quarts de nou del vespre. A més, per fer més agradable els recitals, aquest any s’estrena un nou sistema de climatització del recinte de l’església de la canònica.

Des de fa uns anys, l’associació Franz Schubert de Barcelona, organitzadors del festival, han reforçat la part pedagògica donant beques per formació a l’Acadèmia. Maderer hi va participar l’any passat. «Aquesta beca li ha permès -com als altres set becats- treballar amb músics importants com Christopher Prégardien i fer concerts a altres escenaris de l’Estat espanyol amb els que tenim acords», argumenta Víctor Medem qui assegura que «per donar-li visibilitat presentem a Maderer en el concert inaugural». Medem, que confirma que «ningú fa aquestes apostes tant des del principi», destaca que «Katja Maderer és una soprano especialment dotada per la cançó alemanya i, a més, és una jove molt treballadora, que creu molt en el que fa». El repertori que cantarà Maderer a Vilabertran, acompanyada pel veterà Wolfram Rieger, l’ha escollit ella mateixa, a excepció d’unes peces d’Hugo Wolf que li va suggerir l’organització. Així, interpretarà cançons musicades per Brahms, Schubert i les Cançons gitanes d’Antonín Dvorák, «una obra molt colorista, d’arrel popular» que connecta amb la tradició musical a Bohèmia i que recull l’esperit sensible i la cultura antiga del poble gitano. Víctor Medem explica que està copsant una tendència a l’alça per seleccionar compositors romàntics amb arrels populars: «Eren cançons que ja coneixien i en feien versions o seguint l’estil de... És un repertori diferent».

La soprano Katharina Konradi. / Schubertíada

"Una amiga del festival: Katharina Konradi"

L’endemà dissabte, el públic viurà una vetllada que rememorarà aquelles primeres schubertíades fetes entre amics per celebrar la música de Schubert. D’entrada, l’enginyera i divulgadora musical Sílvia Pujalte oferirà una xerrada evocant aquelles reunions. La farà just abans del recital d’una formació que el públic de Vilabertran coneix bé, Cosmos Quartet, amb la soprano Katharina Konradi, que va debutar al festival el 2018 i que ja ha esdevingut «una amiga del festival», i el pianista Joseph Middleton. «És la nostra voluntat de posar en contacte a intèrprets de fora amb molta trajectòria amb músics del país», comenta. De fet, Konradi i Cosmos acaben d’editar un disc junts amb una discogràfica alemanya que ha rebut grans crítiques. Diumenge, la Schubertíada obrirà les portes a un altre conegut, el baríton Matthias Goërne.

El director del festival explica que el secret a l’hora de programar és barrejar «grans noms, molt coneguts pel nostre públic, amb algunes sorpreses i novetats i, finalment, molt talent proper». En aquest darrer apartat, Medem rememora la interpretació que es va fer fa dos anys de la integral per a violí de Bach amb intèrprets catalans, i com aquest 30 d’agost volen repetir gesta amb les sis Suites per a violoncel del mateix compositor, interpretades per set violoncel·listes catalans. Serà, a més, un concert d’homenatge a Pau Casals. Una altra vetllada que destaca pel talent del país tindrà lloc el 27 d’agost amb la interpretació de la Integral de l’obra de Schubert per a violí i piano a càrrec de dos duets -Maria Florea i Àlex Ramírez, i Abel Tomàs i Emma Stratton.

El baríton Mathias Goërne. / Schubertíada

El Quartet Casals presenta nova formació

La Schubertíada inclou dos debuts destacats. Per una banda, el de la jove mezzosoprano escocesa Beth Taylor, «una veu molt especial, molt fosca», el 26 d’agost, i, per altra banda, el 22 d’agost, la del baríton Gabriel Rollinson, amb un programa que inclou una premier dedicada al més important compositor afroamericà, William Grant Still, cançons que justament Rollinson ha enregistrat. Finalment, un altre debut esperat és el de la soprano sueca líricodramàtica, Malin Byström (28 d’agost). No faltaran tampoc les grans figures que repeteixen com el baríton Andrè Schuen (23 d’agost) i la soprano Julia Kleiter (21 d’agost). Hi haurà vetllades esperades com la interpretació del Viatge d’hivern amb Johannes Martin Kränzle i la que tancarà el festival el 31 d’agost amb el Quartet Casals, un altre clàssic que ha escollit aquest escenari per presentar en societat la nova integrant de la formació, la viola Cristina Cordero, que ve a substituir a Jonathan Brow.