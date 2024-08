Quimi Portet, Rumba Kandela i Laura Andrés, animen la nit a Cadaqués

Enfilant el meridià d’agost, quan molts festivals ja han tancat portes, el Festival de Cadaqués continua endavant desgranant la seva programació. En concret, aquesta serà una de les setmanes importants amb cinc propostes d’estils molt diferents que il·luminaran la nit cadaquesenca.

El primer a fer acte de presència serà el guitarrista Sam Ballester, aquest dimecres14 de juliol a l’església, on desgranarà un repertori per a guitarra flamenca i amb un petit homenatge al mestre Paco de Lucía. L’endemà, dijous 15, Quimi Portet s’instal·larà a Sa Conca per presentar el seu últim treball, Si plou, ho farem al Pavelló (Live in Cincinnati). Divendres 16, al mateix escenari, el protagonisme se l’enduran Rumba Kandela, un conjunt de rumba llatina format pel guitarrista i cantautor Omares i el violinista Bruno Millán. Tot seguit, al mateix escenari, però a les deu del vespre, actuaran AB3, projecte d’Agustí Borrell Trio, bateria de Cadaqués, format al costat del seu pare Tasio Borrell. Per tancar la setmana, la pianista i compositora Laura Andrés inicia gira amb Venus, el seu nou disc. L’actuació també està prevista a Sa Conca.