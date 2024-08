Portalblau atrau més de disset mil espectadors i assoleix una ocupació del 92%

Els organitzadors de Portalblau, el Festival de Música i Arts a la Mediterrània, han valorat "com un gran èxit" aquesta darrera edició, que va abaixar el teló aquest passat cap de setmana. Ho avalen, asseguren, les xifres d’ocupació que arriben a un 92%, més de disset mil persones han assistit a les activitats programades, "demostrant l’ interès creixent del públic per la singularitat d’una programació artística compromesa i de qualitat". El festival, organitzat per l'Ajuntament de l'Escala, el Museu d'Arqueologia de Catalunya (MAC) i l’empresa banyolina TEM Productions, s’ha dut a terme en diversos espais emblemàtics de l'Escala i Empúries, com la Mar d'en Manassa, l'Alfolí de la Sal, el Jardí Clos del Pastor, la Riba, la Plaça Víctor Català, el Port de la Clota i el Fòrum romà del Museu d’Arqueologia de Catalunya-Empúries.

Aquesta edició la destaquen per "una programació compromesa i diversa, que ha donat cabuda a projectes culturals i disciplines artístiques com la música, el teatre, la poesia, les conferències, els tallers, la creació, la formació, la literatura, el pensament i la fotografia. Aquesta selecció acurada de concerts i activitats ha ofert una combinació perfecta entre talent emergent i figures de renom". Així, entre els artistes que han passat per l'Escala-Empúries hi ha Mayte Martín, Andrea Motis, Mishima, Sopa de Cabra, Ginestà, Pau Alabajos, Figa Flawas i Guillem Gisbert. La programació també s'ha completat amb actuacions de Júlia Colom, Assel Massoud amb Ahmad Dyab i Manel Ruiz, Ju, Henrio, Meritxell Neddermann i Mama Dousha, oferint una varietat de gèneres i estils que han captivat el públic. Love For Free, la peça de teatre experimental, va ser també una de les activitats destacades, així com el debat dut a terme per Isa Calderón i Lucía Lijtmaer, les creadores del famós Podcast Deforme Semanal Ideal Total, i Marc Giró (Premi Nacional de Comunicació 2024) sobre els límits de l’humor.

Cicle de conferències i reflexions sobre el futur

Portalblau, més enllà de ser un espai dedicat a l'expressió, la creació i la difusió artística, s'ha consolidat, reconeixen els organitzadors, "com un àmbit per a la reflexió i el diàleg permanent sobre qüestions culturals, socials i mediambientals. Amb l'objectiu de promoure un futur més inclusiu, sostenible i ric en diversitat, el festival esdevé un punt de trobada per a la interacció i l'enriquiment mutu". En aquesta edició, s'ha inaugurat el cicle de conferències "Mirades Blaves", una proposta nova que, amb la col·laboració d'entitats i experts, ha abordat temes d'actualitat i rellevància cultural. En aquestes sessions han participat experts com Carles Duarte, Dolors Bramon, Gemma Carbó, Marta Esteve, Miquel del Pozo, Raül Garrigasait i la poeta Mireia Calafell, que han aportat la seva visió sobre aquestes qüestions clau, contribuint a un diàleg profund i multidisciplinari. Totes les xerrades han estat concebudes per fomentar un diàleg enriquidor i una comprensió més profunda del nostre entorn, reflexionant sobre qüestions clau des de perspectives diverses.

Les conferències han tractat temes com la complexitat del conflicte al Pròxim Orient, la importància de preservar el medi ambient i la cultura en la construcció d'un futur equitatiu, i la reflexió sobre el futur de la música en una societat cada vegada més digital. Aquestes sessions no només pretenen informar, sinó també inspirar un pensament crític i una acció positiva cap a un futur més divers i pròsper. El cicle culmina amb un diàleg sobre la identitat i la metamorfosi a l'art, explorant com les imatges i les narratives artístiques han influït en la nostra percepció al llarg de la història.

Compromís amb la societat, la cultura i el medi ambient

L'organització de Portalblau ha volgut reafirmar el seu compromís amb la societat, la cultura i el medi ambient a través del Programa Valors i Compromís. Aquest programa, creat l’any 2020, ha inclòs una sèrie d’iniciatives destinades a fomentar la consciència social i mediambiental, així com a promoure un desenvolupament cultural sostenible. Entre aquestes iniciatives, destaca el taller de creació musical sobre rap dirigit per Babaflow a l'INS El Pedró, on els alumnes de 3r d'ESO han explorat l'expressió artística al voltant de les migracions a la Mediterrània. Des de la composició i enregistrament de la cançó, fins a la producció i execució del videoclip “Migracions a la Mediterrània”

En l’àmbit educatiu, Portalblau ha incorporat, per tercer any consecutiu, el programa de formació per a joves en l’organització de festivals III edició Curs de formació: Vols aprendre com s’organitza un festival. Amb totes les places exhaurides i on alguns dels joves van poder tenir l’oportunitat de realitzar sessions de pràctiques en alguns dels concerts programats.

Una altra de les activitats programades dins de la Jornada de Formació i Creació va ser l’actuació dels tres guanyadors de la II edició del Concurs de Talent Emergent, Santa Mandra, Emé i Bivac.

El festival ha mantingut la borsa de treball per a joves, destacant el seu compromís per un desenvolupament cultural sostenible i oferint oportunitats laborals a noves generacions. El 85% de la plantilla jove, han estat escalencs.

Portalblau disposa d’una estratègia de sostenibilitat basada en el document La Cultura en els ODS, destacant la importància de la cultura en la consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible.