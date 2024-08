La pluja respecta la formidable estrena de Nits de Circ 2024 a Roses

Dimarts 13 és el dia de la mala sort pels més supersticiosos i per una estona ho va semblar quan a la tarda va ploure a bots i barrals, però tot va canviar i els núvols van desaparèixer del cel de l'Alt Empordà abans de la gran estrena de la quarta edició de Nits de Circ a la Ciutadella de Roses. La nova estructura amb una graderia frontal de major capacitat, diversos punts de restauració i la música en directe de la Paris Circus Orchestra foren els encarregats de donar la benvinguda a tots els assistents de la primera funció, els quals omplien al 100% l'aforament després d'haver-ne exhaurit totes les entrades.

La Paris Circus Orchestra amenitzant la prèvia a l'estrena de Nits de Circ / Jordi Callol

Un espectacle que va començar presentant totes les estrelles que brillarien al circ amb carpa celestial. Per ser exactes els 24 artistes, de vuit països diferents i repartits en vuit atraccions, van entrar en escena tot seguint una coreografia capitanejada per Antony Cesar, que posteriorment seria l'encarregat de tancar el show des de les cintes aèries. I mentre tot això succeïa a peu de pista, els Fly González ja s'enfilaven ben amunt per iniciar el seu número al trapezi volant. Piruetes, tirabuixons i salts mortals van mantenir el públic amb el cap alçat per poder gaudir-ne, mentre els esglais anaven en in crescendo a cada acció del clan circense. Uns crits que es van intensificar encara més quan Pedro Javier González va aconseguir fer el triple salt mortal.

Pedro Javier González després d'assolir el triple salt mortal. / JORDI CALLOL

Seguidament, per deixar que els treballadors del circ desmuntessin la instal•lació dels trapezistes, van aparèixer al bell mig del públic, els hereus del cinema mut Anton & Victor Franke. Els portadors de la comicitat a Nits de Circ van sorprendre amb un número que només poden fer aquest duet. Dos cèrcols i dos gots amb aigua van ser els elements per una actuació en què l'equilibri, la precisió i el malabarisme van ser crucials.

Anton & Victor Franke en plena acció a Nits de Circ / JORDI CALLOL

I sense pausa els L & S Brothers van demostrar que el diàbolo no és només un joguet de pati d'escola. Un control molt acurat i la màxima coordinació foren necessaris per deixar clar que són els nous artistes revelació d'Europa mentre els rodets dibuixaven a l'aire trajectòries perfectes, fos el rodet clàssic o amb llums.

L & S Brothers iniciant el seu número a Nits de Circ / JORDI CALLOL

El figuerenc Genís Matabosch es va deixar veure per primera vegada al seu circ per presentar una de les actuacions més espectaculars de la nit: el mà a mà dels Hermanos Latino. Aquests dos germans, premiats a la desena edició del Festival de Circ Elefant d'Or de Girona, van oferir un show en què van jugar amb la força física, l'agilitat i l'equilibri per aconseguir figures inimaginables per qualsevol ciutadà sense aquests dots.

Una de les impossibles figures aconseguides pels Hermanos Latino a Nits de Circ / JORDI CALLOL

Continua l'espectacle

Aleshores, en un tancar i obrir d'ulls, Kristina & Sebastian van començar a fer canvis de vestuari de manera ràpida. Certament, semblava impossible i mentre tots els ulls estaven fixats en intentar trobar el truc, les robes no paraven de canviar.

Kristina & Sebastian fent un canvi de vestit a la pista de Nits de Circ / JORDI CALLOL

De nou, Anton & Victor Franke van tornar a la pista de Nits de Circ, però en aquesta ocasió ho van fer acompanyats per cinc persones del públic, dels quals quatre els van col•locar com a vèrtexs d'un quadrat, que posteriorment es convertiria en un ring de boxa, i el cinquè en el rival d'Anton Franke. Un duel que va comptar amb tots els elements que podrien provocar la rialla dels assistents: cops, escenes a càmera lenta, l'exageració del dolor... Tot acabant amb la derrota del còmic rus.

El públic va participar al número dels còmics de Nits de Circ / JORDI CALLOL

A continuació, la força es tornava a col•locar davant els focus del circ rosinc. En aquesta ocasió a càrrec del forçut Tulga, el qual va aixecar amb una sola mà un gran tronc col•locat verticalment, la qual cosa fou un preludi d'una gran exhibició. Tot seguit va encendre amb foc els extrems del tronc i va començar a donar-li voltes per sobre seu i immediatament va fer el mateix col•locant-lo en una estructura aguantada amb la boca. Després d'aconseguir la plena atenció de tothom va agafar tres boles de jugar a bitlles i va fer malabars, seguit d'aixecar un tronc amb un gronxador a cada extrem on van seure dues de les altres artistes de la nit i acabant enlairant-se aguantant un tronc encès amb la boca. Sens dubte, una clara demostració de força a l'abast de ben pocs.

Tulga aixecant el tronc en flames / JORDI CALLOL

Tot i l'espectacularitat de l'espectacle de Nits de Circ, encara quedaven dos números que farien enlairar de nou les mirades. Primer de tot amb la perxa dels equilibristes Matteo & Lusesita. Una actuació curiosa en què el base va fer que la seva companya quedés com una bandera a l'extrem del pal que feia rodar. A més, Lusesita es va col•locar just davant les lletres del cartell d'aquesta producció per fer-hi diferents contorsions regalant instants per prendre fotografies.

Lusesita a la perxa just davant les lletres de Nits de Circ / JORDI CALLOL

Per acabar la nit, Antony Cesar va lluir a les cintes aèries que el van enlairar fins als vuit metres d'altura. Allà dalt, i amb un teló de fons inigualable com és el cel nocturn de l'Alt Empordà, va fer fàcils gestos i posicions realment complicats, creant figures amb el cos que, de nou, semblarien impossibles d'aconseguir.

Antony Cesar va conquerir el cel de Roses des de la pista de Nits de Circ / JORDI CALLOL

El final de la primera funció de Nits de Circ a Roses es dugué a terme d'una manera una mica accelerada perquè mentre Genís Matabosch presentava les estrelles de la nit i agraïa la presència del públic, la pluja va tornar, fent que el llum focus i el confeti es combinessin amb les gotes d'aigua. Un contratemps que no va impedir que el públic deixés anar una forta ovació mentre el director deixava anar el seu mític "heu estat un públic formidable". I sí, Circus Arts Foundation ha tornat a assolir l'objectiu de fer "el més difícil encara": superar-se de nou, com ha fet edició rere edició.