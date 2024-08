Rere l’escenografia de Dalí: els textos teatrals a les nits de 'Sincronies'

Federico García Lorca, Josep Pla, i textos del mateix Salvador Dalí formen part de la proposta de les visites nocturnes al Museu Dalí d'aquesta setmana. Bitò Produccions, amb la col·laboració de la Fundació Gala-Dalí i el museu, ha seleccionat aquests textos per ser interpretats per Mercè Pons, Santi Ricart, Albert Prat i Daniela Brown, inaugurant així la segona setmana d'actuacions del programa 'Sincronies'. Aquest esdeveniment celebra els 50 anys del museu, els 120 anys de Dalí i els 130 anys de la seva musa, Gala.

"Dalí posseeix a partir d'ara, el seu museu a Figueres, la vila on va néixer el 1904". Així és com un dels actors rebia els visitants al costat del Cadillac. I recordava, també, l'antiga funció de teatre del museu que Sincronies va recuperar al llarg de la visita.

Així, al balcó del primer pis, sota Gala Nua Mirant el Mar o el president Lincoln, Bitò produccions recreava també una de les entrevistes més famoses de Dalí, a Televisió Espanyola, 'A Fondo' amb Joaquín Soler Serrano.

Bitò produccions recrea una entrevista a Salvador Dalí / Maria Fariña

La ment de Dalí

"El meu pare, que era notari, però que tenia una certa afició a les arts, deia que soc molt millor escrivint que pintant", explicava Dalí en aquella entrevista. I així, els visitants descobrien instants després, la descripció que el geni feia de la seva esposa, a escassos centímetres de Galarina.

"No soc dement", afirmava l'artista, a través d'un dels actors, davant la sala Mae West. Com si entrar en l'habitació dels llavis vermells fos entrar a la ment de Dalí. Però a la seva ment hi havia, a més de Gala, altres persones que també van escriure la seva aproximació al geni.

Lorca, Pla i Miravitlles

Un dels autors claus del teatre espanyol del segle XX i una persona clau en la vida del pintor, també va dir la seva sobre el seu estimat amic, Salvador Dalí. Els visitants van poder escoltar en paraules de Federico García Lorca com era el jove figuerenc, davant l'autoretrat amb Bacó, per simbolitzar la persistència de la memòria de la vida a la residència d'estudiants de Madrid.

També Josep Pla i Jaume Miravitlles signaven alguns dels textos que els quatre actors van recitar conjuntament sota la cúpula del museu, davant del públic assegut a les cadires, per desengranar el geni de darrere l'escenografia.

Qui ho desitgi, podrà aprofitar aquesta experiència amb les entrades, a la venda a la pàgina web o a la taquilla del museu, per a les visites nocturnes de les nits d'agost del museu els dies vinents 13 i 14. La setmana següent, el programa de Sincronies donarà peu a la darrera setmana centrada en la dansa.