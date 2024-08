Nits de Circ, la cita ineludible de l’estiu a Roses

"El circ és art, esforç, família i amor cap a totes les disciplines i cap a les persones que el fan". Així és com Pedro Javi González, membre de Fly González, descrivia el món del circ en declaracions a EMPORDÀ dies abans de l’estrena de Nits de Circ l’oferta circense d’estiu en la qual actua aquest artista. La quarta edició d’aquesta producció de Circus Arts Foundation arriba a la Ciutadella de Roses aquest dimarts 13 d’agost i hi serà instal·lada fins al diumenge 18, després d’haver sigut un èxit durant els quatre dies que s’ha dut a terme a Besalú. Per primera vegada aquesta proposta estival ja consolidada coincidirà amb la Festa Major del municipi, un fet que s’acabarà d’arrodonir amb la instal·lació d’una nova infraestructura que proporcionarà una major quantitat de butaques a la grada frontal i menys a les laterals per tal de "poder oferir millor visibilitat", exposa el figuerenc Genís Matabosch, director de Nits de Circ.

El circ amb carpa celestial desembarcarà a l’Alt Empordà amb un "un càsting realment de somni amb un reguitzell de grans noms internacionals del món del circ", afirma Matabosch. Enguany s’hi podran veure fins a 24 artistes en escena, de vuit països diferents, repartits en vuit atraccions que avui en dia "ocupen les pistes dels circs més importants d’arreu del planeta, els escenaris dels millors teatres de varietats o els platós dels principals talents shows de televisió", diu el director.

El forçut Tulgo a la pista de Nits de Circ. / FRANÇOIS DEHURTEVENT

Aquesta varietat d’arts circenses dona lloc a un espectacle totalment nou, diferent de les anteriors edicions i que es comença desplegant amb fins a quatre disciplines mai vistes a la pista de Nits de Circ. La primera d’aquestes serà el malabarisme amb diàbolo a càrrec dels francesos L & S Brothers que des de l’organització asseguren que són "els nous artistes revelació d’Europa". Tampoc s’havia vist mai fins ara un forçut en escena, tot i que és un dels símbols del circ clàssic, i en aquesta quarta edició arriba des de Mongòlia Tulga per demostrar la seva força davant la mirada dels assistents. Uns ulls que també quedaran embadalits amb Kristina & Sebastian. Aquesta parella d’Hongria buscarà sorprendre amb els canvis ràpids de vestuari (quick change) durant la seva funció. L’última de les noves disciplines és la perxa dels equilibristes polonesos Matteo & Lusesita els quals són considerats "una espècie rara d’equilibrista en les nostres pistes per la gran exigència física que requereix al portor o base", exposen des de Circus Arts Foundation.

A més, deixant de banda aquestes novetats, les atraccions aèries també tenen un pes important amb les cintes aèries d’Antony Cesar, que des de França s’enlairarà fins als vuit metres d’altura, i amb la família xilena Fly González que portarà quatre dels seus membres a enfilar-se al trapezi volant tot mostrant encreuaments, tirabuixons i salts mortals a un públic que no podrà abaixar la mirada. Genís Matabosch explica que aquest tipus de números "prenen una visibilitat extraordinària gràcies a tenir de fons els cels estelats d’estiu de la Garrotxa i de l’Alt Empordà".

Hereus del cinema mut

De nou, a peu de pista, els espectadors podran continuar gaudint del mà a mà dels mexicans Hermanos Latino, residents del prestigiós sopar-espectacle Billionaire Club de Dubai, que mostraran la seva força física amb un espectacle que segons el director de Nits de Circ "sempre desperta gran expectació". I si hi ha una disciplina que capta l’atenció i desperta riallades és la comicitat, un element indispensable de la cita rosinca, que en aquesta edició anirà a càrrec d’Anton & Victor Franke, que arribaran des de Rússia essent els hereus dels còmics del cinema mut.

La nova estructura de Nits de Circ permet tenir més butaques a la zona central. / NITS DE CIRC

Aquest ampli ventall d’arts circenses es podrà veure en un xou que durarà 90 minuts sense pausa i que, com és tradició, estarà amenitzat per l’acompanyament musical en directe de la Paris Circus Orchestra, l’orquestra titular de tots els esdeveniments de Circus Arts Foundation. Aquests artistes també seran els encarregats de la banda sonora que embolcallarà la zona Village. Aquest espai obrirà les portes una hora i trenta minuts abans de l’inici de la funció i comptarà amb un total de sis punts de restauració.

D’altra banda, des del primer any, Nits de Circ ha mostrat el seu vessant més solidari. Aquest any quan es faci la compra de les entrades, s’oferirà la possibilitat d’afegir un euro que anirà destinat a Càritas Garrotxa i a Càritas Roses que des de fa anys gestiona el Botó d’Or. Des de l’organització argumenten que sempre s’ha volgut destinar a "lluites contra l’exclusió social".