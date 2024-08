El Sons del Món de Roses tanca la 17a edició superant els 30.000 assistents entre els concerts i el Village

El festival Sons del Món de Roses ha tancat aquest diumenge la seva 17a edició amb 30.170 assistents. El festival, que va començar divendres 12 de juliol amb la recuperació de la programació una sèrie de concerts íntims als cellers de la DO Empordà, ha acabat amb els concerts de format més gros i concentrats a la Ciutadella rosinca. Els últims, aquest diumenge a la nit: Ariox i The Tyets. "El festival demostra que s'ha consolidat amb concerts al 85% d'ocupació", ha dit el director del festival, Xavi Pascual. Malauradament, s'han hagut de suspendre dos concerts: el d'Anastacia, que es va substituir per un concert de Blaumut amb un dia de Village gratuït i el de Clara Peya, que la pluja va obligar a passar al 13 d'agost.

La sèrie de concerts íntims als cellers de la DO Empordà els han ofert Maria del Mar Bonet al Celler Vinyes dels Aspres, Albert Pla al Celler Martin Faixó i La Ludwig Band i Renaldo & Clara al Celler Empordàlia. Fins a 1.400 persones han pràcticament exhaurit les entrades de totes les propostes. El concert de Clara Peya al Celler La Vinyeta es va suspendre per pluja i finalment tindrà lloc aquest 13 d'agost.

Uns dies més tard, l'1 d'agost, David Bisbal va inaugurar la programació oficial a la Ciutadella de Roses, que ha acollit 23.700 persones, 2.500 menys de les esperades, ja que Anastacia va suspendre la seva actual gira per raons mèdiques i no va poder actuar al Sons del Món. Per contra, els concerts d'Antonia Font, Sergio Dalma, Oques Grasses, Maria Hein, Luz Casal, God Save the Queen, Joan Dausà, Anaïs Vila, The Tyets i Ariox, han estat, segons l'organització, "tot un èxit".

En paral·lel a la programació oficial, el Village ha reunit prop de 4.800 persones que han volgut gaudir d'aquest espai d'oci, cultura i promoció dels actius de l'Empordà. Cada nit de concert, el Village emplaçat a l'interior del patrimoni històric i arquitectònic la Ciutadella de Roses, ha comptat amb una àmplia oferta gastronòmica de quilòmetre zero amb degustació de formatges de Mas Mercè, foie de Coll Verd, anxoves de Roses i oli DO Empordà.

El Village

El Village, al que es podia accedir adquirint una entrada més econòmica, ha comptat també amb vuit food trucks, una pop-up store de la popular marca d'hamburgueses Deleito, barres de vins de criança DO Empordà i una programació pròpia amb un monòleg molt reeixit de José Corbacho i concerts de grans noms com Alfred Garcia o Tomeu Penya, actuacions d'artistes locals com DelPuerto o Genna i sessions de DJ com les que han ofert Juligan DJ, guitarra de Love of Lesbian o VēMō DJ's, un duet format per diferents membres de Manel, entre d'altres Djs locals.

El concert suspès d'Anastacia dijous 8 d'agost, ha estat substituït per una jornada de portes obertes al Village protagonitzada per un concert de Blaumut, que va atraure més de 1.500 persones, que van gaudir d'una nit única.

Finalment, el Sons del Món ha realitzat diàriament tasts professionals de vins de cellers de la DO Empordà a la Ciutadella de Roses, que han pogut gaudir 270 persones. En la mateixa línia, i amb l'objectiu de mostrar la qualitat i la varietat de l'enologia empordanesa, dissabte 10 d'agost el Village ha acollit una fira de vins blancs elaborats per sis cellers de la DO Empordà. Sons del Món ja treballa per organitzar la pròxima edició del festival.