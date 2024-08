El ‘bailoteo’ de The Tyets tanca la dissetena edició de Sons del Món de Roses

Sons del Món de Roses va acomiadar-se de la seva dissetena edició amb una nit on va predominar el públic familiar. I és que fent una primera ullada al Village ja es copsava com els infants acompanyats pels familiars i els grups de joves eren la tendència general.

Precisament en aquest espai hi va actuar l’exeufòrica Bita. La cantant sortida del talent show de 3CAT va reunir desenes de fans del programa que van cantar a ple pulmó les versions i els temes propis que va fer sonar, però la notícia que va revolucionar els assistents va ser que a finals d’aquest any trauria un nou EP.

En acabat, l’escenari principal ja començava a treure fum per rebre Ariox que va estrenar-se amb la cançó Jo sola plorant. El grup liderat per Ariadna Casas va presentar Ariox is super sad, el seu primer treball de llarga durada després de quatre EP. La de Cardedeu, acompanyada per Joan Agulló a la bateria, va cantar diversos temes com Pacte de sang, No és amor o Ja fa un temps, els quals han permès conèixer el pop underground d’aquesta artista.

Tot seguit, els 3.000 assistents van començar a cridar ben fort per rebre The Tyets a l’escenari, els quals van portar la seva gira ‘Tornem a casa’ a Roses. Van iniciar el seu concert amb La platja i a partir d’aquí entrellaçaren més d’una vintena de cançons en què van repassar la seva discografia. Es van poder escoltar temes com Txarango al Canet Rock, Let me alive o Que vinguis, la cançó que van llançar a principis d’estiu i que és el primer single del nou àlbum que publicaran a la primavera, tal com va avançar Oriol de Ramon en una entrevista a l’EMPORDÀ.

Xavier Coca va explicar que "és la primera vegada que actuem a la Ciutadella de Roses i és un espai meravellós", però tot i la novetat van conquerir de ple els cors del jove públic. Un públic que era vingut d'arreu dels països catalans, fins i tot s'ha pogut veure una nena amb un cartell dient: "He vingut de Perpinyà per vosaltres". Una prova més del gran èxit d'aquesta banda que s'ha convertit en un dels grups catalans del moment.

Tot i que l’energia dels seguidors de The Tyets no s’acabava, el concert arribava al seu final a mesura que els grans hits anaven sonant com és el cas d’Amics tiets i coneguts, Bailoteo o Clar que t’he trobat a faltar. Un dels moments més bonics fou quan Oriol de Ramon va presentar la cançó Olívia en la qual va parlar "de com n’és de bonic aquell moment en què et diuen que la família creix i que aviat hi haurà un nou membre", un tema del tot adequat tenint en compte el públic familiar de la nit. Finalment, l’actuació de ‘la tieta’ ha acabat amb l’esperat Coti x coti, que ha fet trontollar les pedres de la Ciutadella de Roses a ritme de sardana per acomiadar la dissetena edició de Sons del Món.