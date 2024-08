Oriol de Ramon (The Tyets): “El nostre projecte és molt d’anar provant sense por”

The Tyets és el grup del moment. Aquest estiu la seva gira 'Tornem a casa' fa dues parades a l’Alt Empordà: diumenge 11 d’agost a Sons del Món i el dissabte 31 a l’Acústica. Parlem amb Oriol de Ramon, integrant del grup juntament amb Xavier Coca.

Fa més d’un any que van publicar 'Èpic solete', el seu segon àlbum que ha catapultat la seva popularitat. Com han viscut aquest auge?

Han sigut uns sis anys de picar pedra i aquest àlbum el que ha arribat al gran públic. Ens va enganxar preparats, amb una mica de trajectòria i amb coneixement de causa, la qual cosa ens ha permès digerir-ho bé i ara a gaudir-ho. A més, ja estem preparant el següent àlbum i aquest any portem directe nou.

Com diu, ja tenien el bagatge des de 'Trapetón' del 2018, però quina ha estat la clau d’aquest treball?

Al final són casualitats de molts factors i hem aconseguit connectar amb el públic. Són coses que no hi penses massa i surten soles.

El que sí que es pot dir és que hi va haver una evolució força gran de l’àlbum del 2018 a l’'Èpic Solete'.

La veritat és que sí. Amb 'Trapetón', 'Pipeig' i 'Epic solete', hi ha una evolució que es veu també com han anat evolucionant les tendències musicals en general. Vam començar amb cançons amb molt trap i amb sons molt urbans, i cada cop hem anat tirant cap a coses més pop i reggaeton. Ha sigut un viatge molt natural i orgànic.

Abans deia que treballaven amb un nou projecte.

Sí, sortirà a la primavera. Anirem avançant singles. El 'Que vinguis' ja és el primer single d’aquest nou disc i anirem publicant alguna cosa més.

"El 'Coti x coti' al principi no tenia so de sardana i va haver-hi un dia que vam tenir la idea, la vam provar i vam tocar la tecla bona sense voler"

'Que vinguis' el van llançar a inici d’estiu i té uns aires molt marcats d’aquesta època de l’any.

Vam anar a Miami a gravar el nou àlbum i també hi vam gravar el videoclip d’aquesta cançó. Vam aprofitar per baixar a Keys que és la punta de baix de tot d’allà. És un aire molt tropical, que ens recorda a casa nostra el Maresme, tot i que força més tropical que el Maresme.

Retornant a l’'Èpic solete', el seu gran hit és el 'Coti x coti'. D’on neix la idea de barrejar el so de la sardana amb reggaeton?

Aquesta cançó no tenia so de sardana i va haver-hi un dia que vam tenir la idea, la vam provar i vam tocar la tecla bona sense voler. El nostre projecte és molt d’anar provant sense por i a vegades la cagues i a vegades l’encertes, com en aquest cas.

Ha estat tot un revulsiu en el món sardanístic i de la cultura popular catalana.

Totalment. Ha despertat l’orgull català i tothom se l’ha fet seva.

El fet d’activar l’orgull català també ha anat lligat a un gran èxit en general de les seves cançons en llengua catalana. Senten que els hagin atorgat la responsabilitat de revifar l’ús social del català?

Ja passa que als grups se’ls posa aquest pes, però a nosaltres ens agrada contribuir al fet que el català sigui ben viu i que s’escolti, que la gent pugui tenir música i tota mena de contingut en català.

Tot i això, hi ha gent que no acaba de veure bé que emprin algunes paraules no catalanes a les seves cançons.

Això és molt típic de catalans, buscar-li tres peus al gat.

'Olívia' és una altra de les cançons destacades. Esperaven que un tema més personal fos dels més aclamats als concerts?

La veritat és que no. Quan fem una cançó mai saps si connectarà amb qui ha de connectar i en aquest cas ens pensàvem que seria una història massa personal i que no hi connectaria. Al final explica el moment en què em van dir que seria tiet, al festival Embassa’t.

L’èxit de la cançó l’ha portat a convertir-se en un conte a través de l’Editorial Nanit.

Van per la segona edició. Ha sigut tot un èxit també en aquest format.

Els seus temes compten amb nombroses col·laboracions, en molts casos d’artistes emergents.

Són artistes que nosaltres vèiem que tenen potencial i que ens agradava la seva música. A més, per casualitats de la vida ja ens coneixíem i vam decidir que, ja que estàvem encarant aquest àlbum seria bo posar-hi tota l’escena.

Parlant de la nova escena, les col·laboracions són constants entre vosaltres. Sembla que hi ha una bona comunió.

Al final és "guai" compartir la música i també compartir el públic. D’aquesta manera acaben sortint coses que no sortirien cantant sol a l’estudi. Tancar-te amb un altre artista, que té una altra visió i una altra manera de compondre sempre és enriquidor.

"Aquest últim any hem anat rebent molts premis i reconeixements i n’estem molt agraïts; impressiona"

Quin creu que és el futur de la nova escena musical catalana?

El futur mai se sap, ara som aquí, però fa cinc anys ningú s’esperava que el reggaeton estigués al 'mainstream' català. És bo que després d’aquesta nova fornada hagin sortit altres propostes i gent que s’anima a fer música.

Estant rebent molt bona acollida del públic. Més enllà dels milers de reproduccions i els assistents dels concerts també els donen guardons com el Premi Disc Català de l’Any de Ràdio 4, per votació popular.

És un àlbum que ha arribat a moltes cases. Aquest últim any hem anat rebent molts premis i reconeixements i n’estem molt agraïts. Impressiona.

Han passat de música més urbana al reggaeton, estils que en moltes ocasions se’ls ha relacionat amb certes connotacions negatives. En canvi, des dels Tyets han demostrat que es pot fer aquesta música sense seguir aquesta línia. Tenen alguna línia vermella?

El filtre és la mama. El que creiem que agradarà a la nostra mare és el que fem. Al final també bevem d’un estil que és el reggaeton que està fet en països de Sud Amèrica amb uns llenguatges més normalitzats i amb expressions que aquí les adaptem amb paraules més banals i expressions més nostrades.

En menys d'un mes faran dues parades a l'Alt Empordà i visitaran el festival Sons del Món de Roses i l’Acústica de Figueres. Com serà el nou directe de la gira 'Tornem a casa' que explicava a l’inici de l’entrevista?

Nosaltres n’estem molt contents. Hem tingut molt temps per preparar aquest directe perquè l’any passat ens va enganxar acabar el disc i començar la gira.