L’Escala xala de valent amb els concerts de Figa Flawas i Mama Dousha al Portalblau

Si la setmana passada el Festival Portalblau programava concerts a la Mar d'en Manassa de l'Escala amb unes vistes impressionants de la costa escalenca, aquesta ho feia a les Ruïnes d'Empúries. Un escenari carregat d'història, que ha permès combinar els orígens de la nostra societat a Emporiae amb els grups musicals catalans més joves.

Mama Dousha va ser el primer a actuar amb la cançó Mala Manera. El cantant explicà que «és la meva primera gira i veure tantes mans amunt és molt emocionant», mentre desenes de persones repartides entre la zona de concert i el Village s'engrescaven tema rere tema.

L'artista de Sant Mori, acompanyat per Gigi Ros, va anar deixant anar un repertori de fins a quinze cançons com Ocell d'origami, Vampirs o Iaia, que va voler dedicar a totes les àvies del món. Quan s'apropava el final de la seva actuació on van sonar els seus hits Que chévere i Rikiti, Mama Dousha va aprofitar l'ambient del Portalblau per rodar el videoclip d'una de les últimes cançons: Sant tornem-hi.

Tot seguit, i amb tot el públic al Fòrum Romà d'Empúries, els Figa Flawas van aparèixer damunt l'escenari d'una manera surrealista: de dins d'una nevera tot cantant Xuculatina. La gira per presentar el seu darrer treball 'La calçotada' va desembarcar al festival escalenc amb un espectacle amb totes les lletres, en què van combinar els músics i l'equip de ball amb el joc de llums, pantalles, fum i guspires. Segurament, aquest dinamisme i les seves lletres més que enganxoses són la clau del seu èxit entre el públic més jove, el qual va fer baixar la mitjana d'edat dels assistents.

El conjunt de Valls va despertar els seus seguidors des de la primera cançó i fins i tot amb un tema mític dels dibuixos animats del Club Super3 com és Shin Chan, moment en què un dels ballarins va saltar a l'escenari amb un cap d'aquest personatge. Pep Velasco i Xavier Cartanyà van donar-ho tot al Festival Portalblau amb una energia que semblava il•limitada mentre sonava un ampli reguitzell de cançons com Xalalà, Diabla, Aurora o la rumbera Vermutillu.

Cap al final del seu show van acabar de descarregar tot el seu arsenal amb hits com Si tu m'ho demanes i Solucions i no problemes. Tot i això, quedava La Marina sta morena, la que és considerada la cançó de l'estiu i que feia estona que els fans demanaven. Precisament, feia pocs dies que s'havia sabut que aquesta cançó se situa entre les 50 més escoltades a Spotify a Espanya i la nit del passat 9 d'agost es va poder escoltar en directe per primera vegada a l'Alt Empordà. El concert va acabar amb una petició que moltes les persones que gaudien de l'espectacle haguessin volgut que s'hagués fet realitat: Que no s'acabi. Un final que va tancar màgicament amb els llums de les llanternes dels mòbils ben encesos.