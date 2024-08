Salvador Famoso viatja al Castelló del segle XVII amb una trama de novel·la negra

El puig de les tres forques és un punt elevat a poca alçada, una zona verge que es troba a la cara nord de Castelló d’Empúries, en el camí de les Lletanies, una via molt antiga que mena a Sant Joan dels Erms. En aquest indret, al segle XVII, ajusticiaven, esquarteraven i penjaven a la forca les restes dels veïns del comtat que havien estat jutjats i condemnats. El mestre d’obres i investigador castelloní, Salvador Famoso Arnau (1945), profund coneixedor del territori i del passat del comtat, recrea aquest lloc luctuós com a escenari de la seva segona novel·la històrica ambientada en aquells temps convulsos a Catalunya en la que va viure l’historiador, cronista i advocat, Jeroni Pujades (1568-1635) arribat al comtat a principis de segle per exercir de jutge ordinari. El llibre, a cavall entre Castelló i l’actual Catalunya Nord, aleshores encara part del país, es presenta aquest diumenge 11 d’agost, a dos quarts de dotze del migdia, a la Sala Gòtica.

A Salvador Famoso li preocupa que la riquesa toponímica de Castelló d'Empúries i els pobles de l’entorn no s’oblidi. «Tot i que aquest conjunt de coses s’està perdent i els vells s’ho emporten, jo els he volgut posar perquè es puguin recordar i assenyalar». Amb la voluntat de fixar-les i fent-ho d’una manera molt pedagògica, la seva novel·la, que ha autoeditat i que es podrà adquirir al Museu de la Cúria-Presó, un altre dels escenaris, n’està farcida. Ja va iniciar aquesta línia amb la primera, Els esquitxos de la pedra, publicada l’any passat. «Em van quedar ganes de continuar perquè hi havia moltes coses que encara podia explicar» de la Castelló medieval.

Un judici i Jeroni Pujades

Malgrat que Jeroni Pujades és un dels personatges de la novel·la, mai se l’esmenta sota el seu nom real i apareix al final quan té lloc «un judici molt important per intentar dirimir un assassinat succeït a Castelló». Aquesta és una de les trames de la novel·la de Famoso, que tendeix, quasi, al gènere negre, ja que el lector anirà resseguint-la fins al final «sense saber exactament què ha passat».

A Salvador Famoso li ha calgut documentar-se profusament per fer aquest llibre i, sobretot, apropar-se a la figura de Jeroni Pujades, personatge del qual preserva «els vuit toms de la crònica de Catalunya que va escriure i tot el que s’ha fet sobre ell». A més, coneix perfectament els pobles de la Catalunya Nord, ja que «de petit hi havia anat a treballar». «Sé, doncs, de què parlo en aquesta novel·la», es reafirma. A més, l’autor castelloní ha explorat en profunditat el terreny del puig de les tres forques i, tot i que no en queda massa res, hi ha localitzat trossos de ceràmica, projectils de la Guerra del Francès i pedres carejades i treballades que deurien, diu, després d’haver-ho investigat, format part de la torre del botxí, un personatge que també apareix a la novel·la i que Famoso no pot amagar com s’ha «entusiasmat» desenvolupant-lo. L’escriptor creu, a més, que les forques devien haver estat, en els seus orígens, de pedra que, «molts anys més tard, potser per accions bèl·liques es devien esgavellar».

Preguntat sobre si hi haurà una tercera novel·la, Salvador Famoso, que aquesta mateixa setmana compleix setanta-nou anys, admet sentir-se indecís. Ell, però no deixa d’escriure mínim tres hores al dia explicant coses de la seva terra. «El meu esperit és de treballar, ho he fet tota la vida».