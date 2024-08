La ideologia del progrés i la catàstrofe centren la novena Escola d’Estiu Benjamin de Portbou

Des que el 2016, l’associació Passatges de Cultura Contemporània i la Fundació Angelus Novus de Portbou van impulsar l’Escola d’Estiu Walter Benjamin, sempre han tingut com a principal objectiu «fer conèixer el pensament de Benjamin, posar-ho a l’abast i divulgar-lo perquè aquest és important encara avui», reconeix la historiadora de l’art i crítica, Pilar Parcerisas, una de les ànimes i directores de l’escola, junt amb Cari Oriol i Vicent Ordóñez de la UNED. Aquest any, el punt d’interès se situa en la crítica que fa el filòsof a la ideologia del progrés i a la visió imperialista del domini de l’home sobre la natura al segle XX, així com la crisi ecològica que se’n deriva. Per indagar-hi, del 6 al 8 de setembre a la Biblioteca Benjamin de Portbou, s’impartiran conferències, es farà teatre escenificat recordant a Stefan Zweig i Kafka, projeccions, exposicions i es presentarà la primera edició al català dels Sonets de Benjamin traduïts per Arnau Ferre i publicats per la Fundació Angelus Novus i Edicions del Reremús.

«El pensament de Walter Benjamin és totalment transversal. Si el llegeixes i tens un mínim de sensibilitat, l’endemà tens ganes d’escriure, de ser creatiu. És una literatura, la seva, i un pensament molt inspiradors de cara al món d’avui, per saber en quin punt estem de la història, la tensió entre naturalesa i artifici, el concepte imperialista de la tècnica i la crítica que fa al capitalisme i les polítiques que ho promouen», reconeix Pilar Parcerisas. Per aprofundir-hi s’ha convidat, entre altres, a Lluís Montull, director dels Serveis Territorials de Justícia, Drets Memòria de les Terres de l’Ebre i professor col·laborador de la UOC, per parlar del concepte de runa com a signe definidor de l’edat moderna, però també com una forma de resistir-s’hi. Per altra banda, Paula Kuffer, doctora en Filosofia amb una tesi al voltant de la figura del testimoni i la representació de la història en Benjamin i W.G. Sebald, desgranarà el domini del progrés. A més, la doctoranda de la Universitat de París, Maria Mora, recordarà la relació de Benjamin amb els corrents d’art d’avantguarda.

Ràdio Benjamin

Un dels actes alternatius, que es fa dissabte a la tarda i que durarà una hora, serà Ràdio Benjamin, un guió radiofònic entorn la figura i el pensament del filòsof, creat per la doctora en filosofia Claudia Kálasz i Detlef Jesgarz, i que ja es va fer al Goethe-Institut de Barcelona. Tot seguit, es projectarà el film en blanc i negre Les Unwanted de Europa de Fabrizio Ferraro, sobre la retirada republicana i l’èxode de Benjamin.

Un carrer de Portbou fotografiat per Patricio Salinas. / Patricio Salinas

Les empremtes d'un "flaneûr", a la Sala Duanes de l'estació

Patricio Salinas (Valparaíso, 1949) és fotògraf i escriptor. Viu habitualment a Estocolm, on ha estat director del Centrum för Fotografi de Suècia i de la galeria F48. Al llarg dels anys, ha visitat regularment Portbou testimoniant gràficament la decadència del poble, fotografiant cases abandonades, finestres i portes clausurades per mostrar «com el progrés es pot acabar convertint en catàstrofe econòmica o decadència, a causa de determinades circumstàncies, que formen part del capitalisme i les polítiques». Això forma part de l’assaig visual 563 (1), títol que fa referència al nombre de nínxol on va ser enterrat Walter Benjamin al cementiri. Una selecció de trenta-set d’aquestes fotografies, les empremtes d’un flâneur, com diu ell, s’exposaran, del 6 al 22 de setembre, a la Sala Duanes de l’estació de trens.

D’altra banda, com ja és habitual a cada edició, també es recordarà la figura d’un altre dels vells europeus que ha deixat empremta intel·lectual, i que com Benjamin no van poder suportar la pèrdua d’Europa i els seus valors. Es tracta de Stefan Zweig del que es farà una lectura dramatitzada de la seva novel·la La por amb actors locals i sota la direcció de Cari Oriol qui, un any més obre la proposta desgranant la relació entre Zweig i Sigmund Freud i la influència del segon en el primer.

Una altra de les veus autoritzades que ressonaran enguany serà la de Kafka, en el centenari de la seva mort. Així, fruit de la col·laboració duta a terme al llarg de l’hivern amb la UNED, el professor Vicent Ordóñez i el catedràtic Ramon del Castillo, junt amb les doctorands Alba Giménez i Diana González, establiran un diàleg per posar en relació els dos pensadors. Per complementar-ho, Alba Giménez i Diana González exploraran l’alienació de l’obra de Benjamin i Kafka. Finalment, Cari Oriol farà un comentari i una lectura dramatitzada d’un relat de l’escriptor.