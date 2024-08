Cesc Sansalvadó presenta el seu àlbum debut ‘Homeward’ a Figueres

Cesc Sansalvadó va presentar el seu àlbum debut ‘Homeward’ a Figueres, a la plaça Josep Pla el passat dimecres, en l’últim vespre de concerts d’estiu de Figueres Escena.

El cantant de l’Armentera, acompanyat de Cristian González al piano, va combinar algunes de les cançons que formen part de l’àlbum, com Letter to you, o Way back home amb covers d’artistes internacionals com Riptide, de Vance Joy, Viva la Vida de Coldplay o Castle on the Hill d’Ed Sheeran. Sansalvadó també va convidar a l’escenari a la seva cosina Alba Carboners per interpretar Chasing Cars de Snow Patrol.

L’artista ha guanyat popularitat durant els darrers anys per les seves actuacions al metro de Barcelona. En aquest aspecte, Sansalvadó ha explicat a l’EMPORDÀ que va començar fent música als carrers “i és una cosa que quan l’has començat, ja no te’n pots desfer”.

“És una energia diferent, hi passen coses que no passen en altres llocs”, ha assegurat el cantant, que també s’ha mostrat content de passar per Figueres, per què, afirma: “la gent aquí és fenomenal, el lloc és espectacular, i tocar davant de la façana del teatre El Jardí és molt bonic”.

El primer treball de Sansalvadó compta amb un total d’onze cançons, nou en anglès i dues en català, sota el títol ‘Homeward’ que significa ‘tornar cap a casa’, una paraula que per a l’artista significa tornar a les arrels i ser ell mateix, segons ha descrit sobre l’escenari.