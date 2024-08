Antònia Gimbernat transcriu seixanta cartes que un soldat de Cabanes va escriure des de Cuba

L’Arxiu Comarcal de l’Alt Empordà acaba de rebre, en paraules de la directora, Èrika Serna, «una magnífica cessió digital»: una seixantena de cartes que va enviar a la família el veí de Cabanes, Enric Miró Serra (1875-1960), des de Cuba, on va ser destinat com a soldat de lleva a la Guerra de la Independència. Totes aquestes missives han estat transcrites per Antònia Gimbernat, també veïna del poble i entusiasta investigadora.

Les cartes van de finals de 1895 fins a principis de 1898. Enric Miró només tenia vint anys quan li va tocar anar a la guerra de Cuba destinat al Regiment d’infanteria de Bailén. No va ser l’únic de Cabanes. També Josep Heras i Isidre Olivet. Va restar-hi tres anys i allà va conèixer altres empordanesos. A les cartes, Enric Miró narra fets de la guerra i de la gent de l’illa i mostra el seu tarannà quan parla d’interessos i il·lusions, tant seves com dels amics. Tot i això, «amagava molts dels seus neguits i patiments per evitar l’angoixa de la família». Els originals transcrits han estat facilitats per la neta, Dolors Miró Puig, i es poden consultar en línia.