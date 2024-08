L’artista Jaume Roig obre el tercer cicle d'exposicions de la galeria privada Secret Mill (shh.cat) de Sant Pere Pescador

Sota el títol 'Last Universal Common Ancestor' l’artista Jaume Roig (Mallorca, 1981) obre el tercer cicle d'exposicions de la galeria privada Secret Mill (shh.cat) de Sant Pere Pescador, que aquest estiu gira entorn del concepte "la il.lusió", fent patent les relacions paradigmàtiques entre la intel·ligència artificial i la creació d’obres artístiques. Aquesta nova galeria empordanesa arranca amb força aquesta temporada amb artistes d’alt nivell reconeguts tant en el circuit d’art nacional com internacional: José María de Aurora & Yoyo Balagué, Xavier González Arnau, Jaume Roig & Jean Marie del Moral i Manolo Sierra; artistes que valoren el que és essencial i real, creacions humanes exclusivament físiques que no es poden reproduir digitalment ni experimentar-se a través d'una pantalla.

La instal·lació de Roig s'acompanya de sis fotografies realitzades a l'estudi Es Pinaret, entre 2019 i 2024. Les fotografies són obra de l'estimat i prestigiós fotògraf Jean Marie del Moral, qui ha immortalitzat tallers i obres de Miró i Barceló entre moltíssims altres artistes contemporanis. Durant la inauguració es presentarà per primera vegada en públic el llibre monogràfic realitzat per del Moral que revela l'estudi i la pràctica creativa de Roig.

"Last Universal Common Ancestor"

L'exposició de Jaume Roig s’inaugura aquest dimecres 7 d'agost. Ens fa retrocedir en el temps per trobar un punt comú, on tot s’inicia, lluny de la tecnologia d'avantguarda fins als orígens de tota la vida de la terra.

Escultor i pintor, Roig va aprendre el seu ofici per osmosi, creixent a l'estudi mallorquí de la seva mare ceramista. Amb la seva recerca personal ha fet seu l'art, una interpretació moderna de la ceràmica antiga tradicional. Roig se submergeix en el món físic autèntic, vivint a l'illa amb simplicitat, cuidant el seu bestiar, i utilitzant el seu estudi per crear obres des de l'essencial, cercant senzillesa i puresa en les formes, jugant amb el límit de la imperfecció. Utilitza tècniques i formes austeres per treballar tant el fang com la pintura. Sempre té en compte el volum, la llum i l’ombra que acabarande completar cada peça, amb l’objectiu d'aconseguir un resultat que podría ser antic o del futur, és a dir: el repte de l’atemporalitat.

Per a aquesta nova exposició, Roig Presenta "Last Common Universal Ancestor" (l'últim ancestre comú universal) (LUCA), un bacteri unicel·lular hipotetitzat a l'arrel de l'arbre de la vida, del qual van sorgir totes les infinites formes d'existència que ens envolten. Segons el propietari de Secret Mill, Nic Alderton, “Jaume Roig ens demana que fem un pas enrere de no milers, sinó milers de milions d'anys, a les primeres formes de vida a partir de les quals podem connectar amb el nostre propi llinatge”.

Les seves escultures desenvolupen l'estructura d'aquesta forma microscòpica i senzilla, a la nostra pròpia escala humana, cercant allò que a escala existencial ens uneix a tots els éssers, o que en l'àmbit artístic seria l’orígen de tota forma, com ho és la línea o el cercle. Roig també ha creat noves escultures amb el ferrer Joan Ramón Sunyer que presenta per primera vegada en aquesta mostra al Secret Mill i que complementaran els quadres i les ceràmiques.

Secret Mill

Secret Mill és una galeria privada, un taller amagat, un lloc secret. Un espai totalment recomanable pels amants de l’art tant per la qualitat de les peces exposades i el prestigi dels artistes com la singularitat de l'espai rehabilitat pel seu propietari, un creatiu productor britànic.

Segons la directora artística Thaïs Botinas, "la meva visió és defensar la llibertat creativa dels artistes i la seva singularitat, respectant el seu procés en lloc de doblegar-lo a les demandes del mercat. Seguint un procés intuïtiu la meva funció és triar artistes i connectar-los amb públic i col·leccionistes que, com nosaltres, creuen que l'art pot continuar sent un vehicle de comunicació entre individus, d'intercanvi de sensibilitats amb criteri i ètica".

Aquest any, doncs, Secret Mill fa un recorregut ple que és exclusivament humà, terrenal, físic, vital. Les visites, com sempre, només es faran amb cita concertada a shh.cat/visita.