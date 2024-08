Banda sonora a les visites nocturnes al Museu Dalí: Lux Quartet inaugura el programa 'Sincronies'

La cúpula il·luminada de nit es veu encara més reflectida sobre el Cadillac, i fa més real la visió dels ulls de la mosca en el vidre de la sala principal del Museu Dalí.

Però la nit del passat dilluns, hi havia un element especial. Al centre de la sala, viola, violí, violoncel i flauta travessera, de la mà de Lux Quartet, van inaugurar la programació de Sincronies, el cicle d'espectacles de música, teatre i dansa del Teatre-museu i la Fundació Gala-Dalí, una creació de Bitò produccions.

Johann Sebastian Bach, un dels compositors preferits del geni alt-empordanès, acompanyat dels seus coetanis, Girolamo Frescobaldi, Georg Philipp Telemann i Nicola Matteis, alguns dels màxims exponents de la música barroca, van posar banda sonora a la visita nocturna del Museu.

Una de les peces solistes a la sala 'Palau del Vent' / Maria Fariña

Els privilegiats que passejaven per les sales seguien el so dels instruments a través dels passadissos fins a arribar als espais on els músics interpretaven diferents peces solistes. A Mae West, al Palau del Vent, a les Peixateries o al tercer pis, amb l'exposició de Don Quixot, el públic entrava sorprès, i treia els mòbils de les butxaques per immortalitzar el moment, o fins i tot retransmetre en directe, a través de les xarxes socials, la petita i privada actuació que els oferia la visita.

Els artistes també es van reunir sota la cúpula per posar en escena una peça grupal sota la mirada atenta del públic, alguns asseguts a les escales, d’altres a les cadires sota l’enorme llenç ‘Laberint’, i d’altres des dels balcons del primer pis.

Programació

Els qui vulguin gaudir de la posada en escena de Lux Quartet ho podran fer durant els dies 6 i 7 d'agost, entre les 22.00 h i les 24.00 h, amb l'entrada per a la visita nocturna del Museu. Les setmanes vinents, la música canviarà pel text teatral, entre els dies 12, 13 i 14 d'agost, i per la dansa la setmana següent.

Lux Quartet interpreta una peça grupal davant l'obra 'Laberint' / Maria Fariña

Els tiquets per a les visites nocturnes, que enguany tenen una limitació d'aforament de 500 persones, ja estan a la venda de la pàgina web, o a la taquilla del museu.

La proposta forma part dels actes de celebració dels 50 anys del Museu, dels 120 anys de Dalí i els 130 anys de Gala que han preparat el Teatre-Museu Dalí i la Fundació Gala- Dalí.