La soprano Sara Blanch, el baríton Paolo Bordogna i la nit de bel canto amb repertori de Rossini al festival de Peralada

La soprano Sara Blanch i el baríton Paolo Bordogna han desplegat aquest dilluns al vespre una vetllada de bel canto al Festival Perelada que s'ha convertit en un veritable homenatge al Cigne de Pesaro, el compositor Gioachino Rossini. Els solistes, dues de les veus rossinianes més reconegudes en el panorama actual, acompanyats al piano per Giulio Zappa han repassat àries i duets de les seves òperes més cèlebres com 'Il turco in Italia', 'La ventafocs', 'L'italiana in Algeri' o 'Il barbiere di Siviglia'. L'església del Carme ha acollit el repàs a un repertori descrit per la soprano com "ple de contrastos", amb òpera bufa i òpera seria, el segell de Rossini.

Rossini va ser profeta a la seva terra i va comptar amb èxit i prestigi com pràcticament cap compositor de principis del segle XIX. A vegades, els artistes són més aclamats a fora que a casa però aquest no és el cas de Sara Blanch, la soprano que ha tornat aquest dilluns al festival de Peralada convertida en una de les veus rossinianes de referència i amb la mirada posada en el seu debut a l'Scala de Milà el mes vinent. "Estic molt contenta de ser aquí perquè fa anys que no torno al festival i em fa moltíssima il·lusió", ha explicat la soprano en una entrevista a l'ACN. La seva relació amb Peralada va començar l'any 2016, quan la van fer artista resident del festival i hi va tornar l'any vinent per amb 'La straordinaria vita di Sugar Blood' d'Alberto García Demestres. "Moltes vegades els cantants estem destinats a cantar molt a fora, i tenir la possibilitat de cantar al nostre territori és com tornar a casa", ha afirmat Sara Blanch.

La soprano Sara Blanch en un instant del recital 'Rossini, il cigno di Pesaro' al festival de Peralada. / Cedida a l'ACN per Toti Ferrer / Festival de Peralada

El programa d'aquesta nit ha estat íntegrament dedicat a 'Rossini, il Cigno di Pesaro'. A l'escenari de l'església del Carme, la soprano ha estat acompanyada pel baríton Paolo Bordogna, que ha interpretat més de 50 papers des del segle XVI fins a l'era contemporània i ha estat una de les veus més sol·licitades per la seva especialitat en bel canto i papers bufs. Al piano, Giulio Zappa. De fet, Rossini és un del màxims exponents de l'òpera bufa, o almenys qui la va revitalitzar. Són aquelles composicions que giren al voltant d'un tema còmic, abordant peripècies i embolics dels protagonistes.

"Rossini té de tot, hi ha àries amb una vessant més còmica que acaben de forma més dramàtica i d'altres més serioses, és el compositor que més he treballat", ha explicat Blanch. El recital, dividit en dues parts, ha repassat les "peces claus i més conegudes i reconegudes mundialment" de l'univers de Rossini. La soprano i el baríton s'han anat alternant en àries "de lliure elecció" i han acabat cadascuna de les parts amb un duet.

La soprano Sara Blanch i el baríton Paolo Bordogna al festival de Peralada. / Cedida a l'ACN per Toti Ferrer / Festival de Peralada

Com a solistes, i apart dels finals de cada part, Sara Blanch ha apostat per 'Fragolette Fortunate' d'Adina, 'Tremare Zenobia?' d''Aureliano in Palmira' i 'Ah! Voi condur volete' d''Il Signor Bruschino' mentre que el baríton ha interpretat les peces 'Accusata di furto' de 'La Gazza Ladra', 'Nel teatro del gran mondo' d''Il Signor Bruschino' i 'Mirei rampolli femminini' de 'La cenerentola'.

El final de la primera part ha estat per a 'Il turco in Italia', que ha arrancat amb el baríton interpretant 'Se ho da dirla', ha continuat amb la soprano amb 'Squallida veste e bruna' i ha acabat amb tots dos damunt l'escenari per primer cop amb el duet 'Credete alle femmine'.

El final de la segona part també ha comptat amb tres àries -dues dels solistes i un duet- d''Il barbieri di Siviglia' i el colofó l'han posat com a duet amb 'Dunque io son'. Rossini, un compositor de contrastos però amb un llenguatge molt característic i molt propi que aquest dilluns Sara Blanch i Paolo Bordogna han desplegat al festival de Peralada.