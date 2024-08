Oques Grasses fa vibrar, saltar i ballar el públic de Sons del Món

Sons del Món ha continuat el seu recorregut espectacular aquest diumenge 4 d'agost, amb Oques Grasses i Maria Hein. La cantant mallorquina Maria Hein, amb la seva veu dolça, explora diferents estils, des del folk i les cançons tradicionals, passant pel pop. Aquesta nit ha presentat el seu segon disc, Tot allò que no sap ningú, que té sons més electrònics. A la Ciutadella de Roses, ha començat amb el tema Cansada de tu i ha continuat amb Solitud, Temps, Fiu Fiuuu i no podia faltar la seva primera cançó Idò un cafè. Ha acabat la seva intervenció amb La dama de Mallorca i Fets de fil. El públic ha estat molt atent i ha aplaudit la seva música. Ha estat una gran interpretació.

Oques Grasses i Maria Hein ho peten al festival Sons del Món de Roses / JORDI CALLOL

Però la gent ha anat entrant sobretot a partir de dos quarts de deu del vespre per estar a punt per al concert d'Oques Grasses. El grup d'Osona es va acomiadar dels escenaris a principis de 2023, però ha tornat i, a Sons del Món, han ofert l'únic concert que faran a la Costa Brava aquest estiu. La primera cançó ha estat Molta tralla i tothom ha començat a cantar “T'enganyaria si et digués que ets l'amor de la meva vida /si fes veure que em crec la meva mentida” per cantar encara amb més força "Tot el mal que em puguis fer /serà pel bé que m'hagis fet/valdrà la pena veure-ho gris/ no ho passis malament per mi" i així han continuat, cantant, saltant i ballant durant tot el concert. Han desaparegut les cadires perquè la pista sigui una pista de ball per a les més de 5.000 persones que s'han aplegat aquesta nit a la Ciutadella de Roses. Amb la cançó Petar-ho, ha baixat per cantar amb el públic i tothom ha respost a les expectatives i ha cantat a ple pulmó. Després de Sta guai, l'escenari s'ha omplert d'efectes especials per reflectir la nit i el dia i ha estat el moment de Com el dia i la nit. Si el públic no estava prou animat, han tocat Com està el pati. També han ballat amb John Brown, Jubilar-meBambiIn the night. En un moment de l'actuació han preguntat si en aquest concert hi era tothom i, evidentment, la resposta ha estat que hi era TOTHOM. Fins i tot a dalt de les muralles de la Ciutadella de Roses hi havia “tothom”. En un altre moment de l'actuació han demanat que s'encenguessin les llums del mòbil, perquè quedava molt bonic, i també ho han aconseguit. El públic ha vingut a passar-s'ho bé i a gaudir d'aquesta nit d'estiu. Per acabar, han fet un popurri d'altres cantants com David Bisbal, Beyoncé i Mago de Oz. Ha estat una nit molt animada amb un públic entregat cantant, ballant, saltant i aplaudint totes i cada una de les cançons. Ha estat una nit rodona.