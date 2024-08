Anastacia suspèn el concert de Sons del Món de Roses per malaltia

L'artista nordamericana Anastacia ha suspès el concert que tenia previst per aquest dijous 8 d'agost al festival de Sons del Món de Roses per una malaltia. Els organitzadors del festival ho han anunciat a través de les xarxes socials. L'artista ja havia d'actuar aquest diumenge al Zelt Musik Festival de Friburg però va cancel·lar la seva actuació a causa de la malaltia. Aquest dimarts també havia d'actuar a Mallorca però no ho farà. A través de les xarxes Anastacia ha anunciat que la decisió arriba per recomanació dels seus metges i que tornarà el preu de les entrades a aquells qui ja la tenien. L'actuació d'Anastacia era la principal aposta internacional que feia Sons del Món. La programació es reprendrà el 9 d'agost amb God Save the Queen.