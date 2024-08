El corpus poètic de Maria Àngels Anglada es retroba amb els lectors

El 23 d’abril passat es complien vint-i-cinc anys de la mort d’una de les escriptores més estimades a l’Empordà, Maria Àngels Anglada (1930-1999). Al llarg d’aquests mesos s’han fet activitats de petit format per recordar-la: recitals, xerrades i la instal·lació d’uns plafons amb textos d’Anglada -també de Montserrat Vayreda- i fotografies per diferents espais de Figueres. Ara, però, es fa un pas més amb la reedició, de nou per Edicions Vitel·la amb la col·laboració de l’Ajuntament de Figueres, del volum Poesia completa, el corpus poètic de l’autora esgotat des de fa anys.

La primera edició de Poesia completa va aparèixer l’any 2009 i el 2011 se’n va fer un segon tiratge. Com l’actual, ambdues lluïen a la portada Dibuix a contrallum, una obra del net de l’autora, Adrià Ciurana. Aquelles dues tirades van ser més llargues que no les actuals que es fan de poesia perquè, com admet l’editora Gemma Garcia, «les institucions, en aquell moment, s’implicaven molt més». «I va anar molt bé, perquè era una edició molt esperada», afegeix. També, una novetat perquè mai s’havia aplegat la poesia completa d’Anglada. A més, els reculls de l’autora eren difícils de trobar i, com admet Rosa Geli Anglada, una de les filles, incloïa inèdits. «Era una edició que feia molta falta i era una de les fites que ens havíem proposat, la Mariona i jo, com a filles», assenyala Rosa Geli. També, com a titulars que són dels drets d’autor d’Anglada. El seu objectiu, de fet, «és que els lectors puguin trobar l’obra de la mare, que es vagi reeditant, per això lluitem i treballem».

Anglada, l’any 1991, en el seu despatx acompanyada dels seus llibres, llibretes i la màquina d’escriure. | ÀNGEL REYNAL

Aquesta nova edició és igual que la del 2009, amb l’aprofundit pròleg de Sam Abrams que desgrana amb saviesa les interioritats de la poesia angladiana: les seves prioritats com a poeta, l’ús concret del fons i la forma... «Ens vam plantejar incloure nou material, però, tot i que s’han fet molts estudis, congressos i aportacions, encara falta molt per poder dir coses noves respecte a allò ja dit», reconeix Garcia, lectora i admiradora d’Anglada, molt abans de publicar-la. El que sí que es manté, a l’apèndix, són els pròlegs i l’epíleg que acompanyaven els reculls anteriors: el de Marià Manent, el 1972, a Díptic; el de Jordi Pla, el 1979, a Kyparíssia, i el de Joan Bastardas, el 1994, a Arietta.

El primer llenguatge emprat

Que es reediti la poesia no és intranscendent i les filles en són conscients: «La mare, potser, és el que estimava més». Va ser el primer llenguatge que va conrear, ja d’infant, i quan ja era molt coneguda es va descriure com «una poeta que escriu novel·les». «Llegia molta poesia, la seva col·lecció és immensa, li encantava; la llegia en les llengües originals quan podia (francès, italià, castellà), era el seu llenguatge». I, per escriure poesia, ho feia a mà, sempre, per després passar-ho a màquina corregida. «Com diuen molts poetes, i ella també, el primer vers et ve donat i en acabat hi ha la feina», explica Rosa Geli, qui rememora com als vuit anys la mare ja escrivia poesia. Fa poc van trobar un recordatori de la comunió de l’oncle que incloïa un poema de Maria Àngels. És el seu primer poema imprès. «Ella va néixer amb aquest do i es va enamorar de la poesia amb Jacint Verdaguer, que a casa recitaven i la seva àvia l’havia conegut», diu Rosa. Després vindria l’amor pels clàssics que ja no l’abandonaria mai. Tampoc pel català. «La meva pàtria és la llengua», afirmà en una ocasió. En va ser ferma defensora, de la llengua i també de la independència, «perquè sense un Estat no es pot salvar la llengua». En aquells moments, Anglada era «relativament optimista» davant la situació de fragilitat. «Ara no sé si en podria ser», diuen les filles.

Rosa i Mariona Geli Anglada amb l'editora Gemma Garcia, amb la mar d'Empúries de fons. / Mar Gifre

En una entrevista a l’EMPORDÀ el març del 1996, Anglada explicava: «Em surten els poemes a raig quan m’empipo». La veritat és que Anglada té molta poesia compromesa, cívica, sobretot de l’època franquista. Mariona i Rosa Geli asseguren que «la mare era una persona normalment dolça i tranquil·la, però quan havia de dir alguna cosa la deia, no era tova». La resta de poesia s’alimentava de la nostàlgia, del record, l’enyorament de la infantesa a Vic, la família i la unió viscuda. L’arribada a Figueres, d’entrada, no la va satisfer, «no va ser un amor a primera vista»: «Ella explicava que van trobar una ciutat molt grisa, amb gens de vida cultural». Les dues filles recorden que allò que els fascinava era recórrer l’Empordà i descobrir el romànic. Amb el temps, tot va canviar i la casa dels Geli Anglada era un anar i venir de gent, sobretot joves aspirants a poetes, historiadors o cantautors que cercaven l’opinió i els consells de l’escriptora. Al seu torn, ella els encoratjava a continuar, a no defallir. Fins i tot, si algun escriptor treia un llibre, el comprava i escrivia per felicitar-lo i animar-lo. «Poca gent fa això», conclouen.

Recerca de la bellesa absoluta

Narcís Pijoan, crític d’art i amic d’Anglada, afirmava el 1990, a la seva columna «Si fa no fa» a l’EMPORDÀ, que allò que empenyia la poeta era «la recerca de la bellesa absoluta». Rosa Geli ho reafirma: «La bellesa la deixava sense paraules, sobretot davant una ruïna o un temple». Rememora, doncs, quan la mare va veure, per primer cop, Súnion i no va poder reprimir un crit. O el xiscle emès en contemplar la muntanya del Món Perdut que va espantar les seves germanes que l’acompanyaven. «Són persones amb una hipersensibilitat a la bellesa», justifica la filla recordant el també interès per altres arts com la música i la pintura. Mariona Geli explica com coneixia en profunditat, tant ella com el pare, el món de la natura: els ocells, les plantes, els arbres. «Li venia de família», diu. Però, a part de la bellesa del món, allò que per damunt de tot exaltava, era «la bellesa dels infants, que li encantaven». Rememoren el poema Madrigals per a un infant adormit, dedicat a Mariona.

Les dues germanes reconeixen que no han heretat el do de la mare per l’escriptura, que va conrear amb avidesa amb estudis, lectures i practicant molta crítica literària. Malgrat això, afirmen que, sens dubte, la poesia de la mare els ha alimentat l’esperit. També els valors que ella posava en pràctica com la generositat envers els altres. «Érem una família una mica atípica per l’ambient carca i franquista de l’època. Els pares parlaven que teníem un president a l’exili, Tarradellas, i a nosaltres ens costava una mica d’entendre», diu Mariona Geli. La seva germana Rosa reconeix que, de jove, la seva poesia «la trobava bonica, però no l’entenia». La vida l’ha anat apropant a ella. Per a Mariona va ser molt abans: «La mare me’ls ensenyava sovint abans de publicar-se». Altres mai veuran la llum perquè així la poeta ho va decidir.

Mariona i Rosa Geli Anglada amb l'editora Gemma Garcia, a la ciutat grega d'Empúries. / Mar Gifre

Mariona i Rosa Geli creuen que la mare, sota el seu aspecte clàssic de dona conservadora, va ser una dona que es va avançar al seu temps, «no només pel seu afany de divulgació del món clàssic quan ningú ho feia, fent novel·la històrica quan no estava de moda, apareixent sempre en els seus llibres o introduint escenes eròtiques molt maques a Sandàlies d’escuma (1985)». L’editora afegeix que també ho era en el pensament poètic «molt avantguardista: ella declara que la poesia és bona poesia o no és poesia». Allò que també és insòlit, per no dir únic, remarca Mariona, és el lloc on reposa Anglada, a Vilamacolum, ja que el panteó «estan enterrats una autora i el seu personatge». Aquest darrer és la besàvia del seu pare, Dolors Batlle (Dolors Canals a Les closes) de qui l'escriptora va resseguir la vida per posar llum a la veritat, car fou acusada d’assassinar el seu home.

«L’escriptura per la mare era essencial, no podia viure sense ella, hauria emmalaltit», diuen les filles convençudes. Bona prova és que els darrers temps, amb la salut delicada, no rebia ningú. Sí a la seva agent i al seu editor, Ernest Folch, per ultimar Nit de 1911 (1999). Tots eren, naturalment, còmplices d’aquell bell viatge literari que havia emprès i que, ara sí, arribava a port.

'El quadern d'Aram', ara també traduït a l'anglès

Una manera d’expandir l’obra literària d’un escriptor o escriptora és que aquesta sigui traduïda. La de Maria Àngels Anglada ho ha estat, principalment en les llengües dels pobles als quals culturalment va ser més propera i admirava. Ara, però, Rosa i Mariona Geli Anglada viuen emocionades la traducció que està a punt d’aparèixer del Quadern d’Aram (1997) a l’anglès, sota el títol Aram’s Notebook. És una traducció dirigida als lectors americans. Aquesta, que arriba abans que al castellà -llengua que es resisteix-, ha anat a càrrec del professor de la NYU Casa Italiana Zerilli-Marimò, Ara H. Merjian, i revisada per Pat Lunn, professora emèrita del MSU Department of Romance and Classical Studies. El llibre el publica Swan Isle Press, un prestigiós segell, dirigit des de Chicago per David Rade.

Portada del llibre 'Aram's Notebook' amb una fotografia de l'arxiu Pere Vehí Contos. / Empordà

Per aquest Aram’s Notebook, els editors han escollit una coberta amb la fotografia d’un submarinista de la família Kontos, instal·lats a Cadaqués l’any 1917. L’edició inclou una introducció del traductor. Fins avui dia, El quadern d’Aram , una novel·la que aborda el genocidi armeni i que ve a ser una denúncia contra aquests crims a la humanitat, s’havia traduït a l’italià, francès i armeni. «Cada nova traducció és un pas més», afirma Rosa Geli Anglada. Les dues filles de l’escriptora estan molt satisfetes de la seva agència literària, la Pontas, d’abast internacional fundada per Anna Soler-Pont el 1992, que té especial cura de les traduccions. Sota el seu parer, el fet que hi hagi la traducció a l’anglès farà que sigui molt més fàcil tenir-la en altres llengües. Cal recordar que Anglada, abans d’escriure i fins que no va perdre la por a fer-ho, també va traduir molt per apropar els clàssics: «Es queixava que al país hi havia grans llatinistes i hel·lenistes, però no eren divulgadors». Per això va fer Relats de mitologia (1996) i Retalls de la vida a Grècia i Roma (1997).

Subscriu-te per seguir llegint