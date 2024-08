Ginestà actua a la Mar d’en Manassa «sota els focus» del Portalblau

El so d’unes campanes i els tambors de la introducció de la cançó L’adéu, tot i semblar una contradicció, van marcar l’inici del concert de Ginestà al Festival Portalblau de l’Escala la nit del passat 2 d'agost. El conjunt liderat pels germans Júlia i Pau Serrasolsas va presentar-hi el seu últim treball Vida meva, en el qual hi han experimentat amb noves sonoritats, però mantenint l’amor com a eix central de les seves lletres.

Quan tot just havien tocat quatre temes, els del barri de Sant Andreu de Barcelona es van veure obligats a fer una breu pausa perquè va començar a ploure. En tornar a l’escenari, Pau Serrasolsas va recordar l’última vegada que havien actuat a l’Escala en la qual també va ploure i va continuar el seu concert amb Kilòmetre 3.

Júlia Serrasolsas va explicar que «teníem moltes ganes de sortir de l’estudi» just abans de cantar dues cançons d’aquest nou disc: Raspall de dents i Un piset amb tu. Tot i això, no es van oblidar de temes importants de la seva trajectòria com és el cas d’Estimar-te com la terra. El cantant del grup la va introduir dient que «és una cançó que parla de cuidar les persones, el nostre país i també el Cap de Creus, que ens el volen prendre».

Ginestà va reivindicar l’amor, però no només el de parella, sinó també cap als familiars. Primer ho van fer amb Mama, un tema que van voler dedicar a totes les mares del món, i després amb Júlia, una cançó que Pau Serrasolsas va voler fer com a regal a la seva germana Júlia: «Jo he tingut la sort de tenir una germana que és una companya de vida i de feina. Sempre ens tenim l’un a l’altre».

S’apropava el final del concert, però encara quedaven alguns hits com Ulls d’avellana, que van reversionar portant-lo cap a uns sons més rockers, L’Eva i la Jana i Amor estacional, l’última cançó que han publicat. Finalment, Ginestà va guardar per tancar la seva actuació al Portalblau La meva sort, un tema que va fer que tothom acabés de peus per acomiadar el grup barceloní davant un taló de fons incomparable: tot el Golf de Roses vist des de la Mar d’en Manassa de l’Escala.