L'artista figuerenca Carme Viarnés atrapa la bellesa i delicadesa de la vida i la natura propera

Quan Carme Viarnés Miranda (Figueres, 1969) era petita passava llargues hores observant la natura, recollint flors, assecant-les i fent rams per regalar. També les reproduïa en plastilina, modelava, dibuixava, pintava. Aquesta atracció poderosa pel món proper i la vida que bategava dins, la voluntat d’entendre’l i sentir-lo a través de les mans la vivia com una cosa intrínseca a l’existència. Aquest món fet de detalls, de bellesa, es va expandir amb tanta força que ha determinat tota la seva vida professional, sempre vinculada al camp del disseny tèxtil i l’art. Ara, Maçanet de Cabrenys, paisatge que els avis van fer-li conèixer i estimar quan era infant i on va triar viure una nova etapa vital fa uns anys, és l’espai escollit per presentar, per primer cop, a la sala Can Viola, la seva obra pictòrica i dissenys, un univers subtil nascut de la delicadesa i la sensibilitat.

La mà precisa de Carme Viarnés és capaç de traslladar a la tela la bellesa de la natura. / Carme Viarnés

«El paisatge de Maçanet és de muntanya, però la visió la tens ampla, hi ha molta obertura, estic envoltada de flors, insectes, natura», medita Carme Viarnés. Tots aquests elements, ella els fa seus a través de la contemplació pausada i els recrea sobre el paper. «És important parar i observar; la natura és el meu refugi, un referent», admet. «Hi ha moltes coses en el món actual que em fan mal, és tot tan convuls, i, per mi, reivindicar la bellesa de la vida, des de les coses senzilles, els detalls petits, forma part de la meva manera d’estar». A Can Viola, Carme Viarnés presenta, sota el títol El meu jardí, una selecció de pintures i també dissenys fets pel tèxtil que la connecten amb obres d’artistes d’altres temps com la pintora barroca italiana Giovanna Garzoni (1600-1670), especialitzada en natures mortes i miniatures, per la que sent molta admiració. També per l’aquarel·lista Josep Tapiró (1836-1913) i el dissenyador William Morris (1834-1896) i coetanis.

Una de les peces que es poden admirar a Maçanet de Cabrenys. / Carme Viarnés

En el camí d’aprenentatge, Carme Viarnés és conscient de la sort que va tenir al comptar amb l’estímul de la família, sobretot del pare, «un amant de l’art» que tenia molts amics pintors i feia servir el restaurant familiar per exposar. Un dia, recorda, «li vaig demanar que em portés a dibuixar». Així va començar, als vuit anys, a La Cate on feia classes Josep Ministral. Més tard, faria el salt a l’acadèmia Àurea, tot i que no va ser fàcil entrar: «D’entrada es negava a agafar una nena de dotze anys perquè era una escola per a adults, vaig haver de suplicar». La va convèncer i va obrir-li les portes, tant a ella com a Jordi Parès, que es trobava a la mateixa situació. «Els dos érem persones molt tímides, introvertides i amb vocació», diu. Allà, Viarnés va aprendre totes les tècniques.

La natura és una font inspiradora per a Carme Viarnés. / Carme Viarnés

De Figueres, ja va fer el salt a l’escola Massana on va estar-se dos anys fins que se li va presentar l’oportunitat d’anar a Itàlia a treballar en una de les grans empreses del tèxtil de la seda, Mantero Seta. La primera feina ja va ser per a Dior. Després se sumarien d’altres cases de prestigi: Chanel, Versace o Gucci. Gràcies al fruit creatiu d’aquella experiència, i per mitjà del seu pare, va aconseguir entrar en una de les millors escoles tèxtils de la ciutat de la seda, Como. «Sabia zero italià, però en tres mesos ja va estar», diu. Va treballar-hi uns quants anys i ja a l’Empordà continuava rebent encàrrecs. Amb el seu exmarit, que és interiorista, van obrir una botiga de disseny de mobles i ella s’encarregava del disseny d’interiors.

Una altra obra seleccionada per l'exposició. / Carme Viarnés

Una obra que resta anònima

Amb la crisi, Viarnés es va reinventar i va entrar a formar part, com a freelance, de l’equip de dissenyadors de formació italiana que treballava per Zara Home. Ho va fer uns quants anys. Ara, Viarnés continua rebent encàrrecs de nombroses empreses tèxtils que fan servir els seus dissenys originals per reproduir-los sobre roba. «El tèxtil és una feina molt bonica, però també molt difícil; a més és anònima perquè pots estar dibuixant tota la teva vida i ningú sabrà que aquests dibuixos són fets teus, fem una funció per la indústria i no es considera art», lamenta. La creadora també rep encàrrecs de particulars que sí que valoren aquest treball manual, que amaga molts centenars d’hores, alguns molt complexos. «A mi m’encanten els reptes perquè són com pujar un nou esglaó», assegura. La contrapartida, a més, és copsar com «encara es valora el treball manual», un exercici que la seva mà experta practica a diari capturant la màgia en el dibuix.