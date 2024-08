Antònia Font convida a un viatge fantàstic sota la tramuntana de l'Empordà

Llums vermelles s’encenen i apaguen seguint el ritme d’un batec. Són els primers acords de la màgica Cançó de llum. L’auditori de Sons del Món, a Roses, es prepara per rebre als cinc astronàutes d'Antònia Font arribats des de Mallorca sorpresos que els rebi una tramuntana desfermada, que fa voleiar l'estructura de llums sobre els seus caps i que ha impedit que s'instal·li –això el públic ho sap més tard– una pantalla gegant al darrere amb projeccions. Es conformen, de grat, amb el patrimoni històric de la Ciutadella que es mostra exultant, de nits. Pau Debon apareix assegut en un tamboret i així restarà durant les tres primeres cançons, que formen part del disc amb el qual van retornar fa dos anys, Un minut estraboscòpica. Amb elles, els mallorquins obriran un concert de més de dues hores, un concert generós, tranquil, amb esclats d'eufòria i alegria, amb el públic entregat dempeus, més al darrer tram, acompanyant-los amb les seves veus i els seus cossos rítmics, fins i tot ballant un vals, que balancegen gaudint d'una nit d'estiu en què la calor extrema ha quedat en pausa.

Sota un cel net, il·luminat només per les llums artificials i acolorides que arribaven de l'escenari, Antònia Font va anar repassant alguns dels temes que han format part de la seva trajectòria musical com Love song, que va fer aixecar al públic picant de mans; Armando rampas, en que recordaven els seus viatges en avió constants; Robot; Dins aquest iglú; l'esclatant Punyeta món que va fer remoure els fonaments o la psicodèlica Neutrins. Va ser amb la impressionant Astronauta rimador que Pau Debon va fer el pas i va baixar a la platea buscant-hi l'escalfor del públic. Molts mòbils l'acompanyaven enregistrant el moment. No seria l'única ocasió en què el vocalista d'Antònia Font, que va expressar en diferents moments del concert el seu agraïment, es fondria amb el públic.

Reivindicant el mallorquí

El concert va disposar d'uns quants moments estel·lars, com quan el cantant va fer pujar una nena a l'escenari i van ballar un vals. Però el més intens va ser quan Pau Debon va assegurar que allò que els ha marcat com a músics "és cantar la nostra llengua d'una manera normal". Aleshores, el vocalista va recordar els seus estius a Mallorca. "Quan jo era petit, anàvem a ses platges a campà i ens ho passàvem pipa. En tots els viatges escoltàvem dos discos d'una persona súper important a Mallorca, qui va ser pioner cantant en mallorquí fa quaranta anys, quan fer-ho no era gens fàcil", va explicar Debon qui assegurà que estava emocionat perquè era la primera vegada que cantarien junts, que mai havien pogut coincidir dalt d'un escenari. I així va fer pujar a l'escenari al cantant mallorquí Tomeu Penya, que havia actuat una estona abans al Village. I, amb la seva veu ronca, i la de Debon quasi fusionades i amb la complicitat absoluta del públic van interpretar la mítica Alegria que va arrancar a tothom dels seients.

Pau Debon abraçant a Tomeu Penya, a Sons del Món. / Eduard Martí

La nit es va concloure, després de dos bisos, amb un trio d'asos: Islas Baleares, una denúncia directe al turisme massificat de ses Illes; Calgary 88 i, per descomptat, Viure sense tu, tot un missatge meravellós cap a aquells que els havien acompanyat en aquest viatge fantàstic.