La vida del Far d'Empordà i de l’escola es plasmen en un mural de Diana Taubin

L’escola del Far d’Empordà celebrarà, aquest proper curs, els seus primers cent anys d’existència a l’actual emplaçament. La data exacta era el gener del 1925. Per celebrar-ho com cal, el centre ha creat una comissió de treball que porta, des del gener passat, treballant per donar forma a un calendari molt intens d’activitats. Amb la idea que «hi hagués alguna cosa que deixés constància de la commemoració i del centenari», explica la directora Rosa Maria Moret, van apostar per encarregar un mural -seixanta-tres metres quadrats que ressegueixen la història de l’escola- a l’artista Diana Taubin que, després d’un mes de feina intensa, està concloent. El procés de creació ha generat tal expectació, que molts són els veïns, famílies o passavolants que s’hi atansen per mirar, felicitar-la o bé per fer-s’hi fotografies.

El mural, inicialment, només havia d’ocupar un fragment de la paret escollida, que es troba just rere l’edifici de l’escola, en un terreny visible des de la carretera que travessa el poble i que l’Ajuntament ha adquirit fa pocs mesos per oxigenar aquest racó, com explica el regidor Joan Subirós. Ara, però s’aparquen cotxes, a l’espera d’un projecte que el reordeni i dignifiqui la presència del mural. Quan Diana Taubin va contemplar, doncs, l’allargada de la paret proposada pel centre, on estudien un centenar d’alumnes, va suggerir agafar-la sencera i recrear-hi una cronologia dels cent anys de l’escola establint un vincle des dels seus orígens fins als temps actuals. Per fer-ho possible, va demanar fotografies antigues de l’escola i del poble per imaginar un muntatge possible i amb un programa d’ordinador va modificant i aplicant color. «Eren com extractes aïllats que calia cosir per construir una escena», comenta Taubin qui puntualitza que, després sobre la paret, cal adaptar-se a les mides reals i ser molt curós perquè tots els elements pensats entrin.

L'artista treballant en una part del mural. / Cedida per Diana Taubin

Amb el suport de l’Ajuntament del Far, Diana Taubin va començar els treballs in situ a finals del mes de juny, amb jornades que arranquen molt aviat al matí —a quarts de set– per aprofitar la frescor de les primeres hores i s’acaben al migdia quan el sol d’estiu ja no permet treballar. La primera part del mural, just a tocar les escales d’accés a l’edifici, està pintada en color sèpia i recorda els carrers del Far, amb les típiques pujades i baixades, i immortalitza a un avi portant al net a l’escola, just com era abans. Un arbre fa de frontissa amb la següent escena, un recurs que l’artista utilitza en cada transició temporal i permet no fusionar perspectives diferents. Les dues següents escenes estan pintades en blanc i negre, cosa que mai no havia fet abans Taubin, en aquestes dimensions. A la primera escena es pot admirar un infant amb bicicleta, un burro i un toro arrossegant un carro amb els edificis antics al fons i, a la segona, reprodueix una fotografia d’un grup escolar de l’any 1928 amb el fotògraf retratant als infants, vestits com fa cent anys, amb una càmera antiga. Es dona la circumstància que tots els infants que apareixen s’inspiren en nens reals, tot i que Taubin no ha volgut fer-ne retrats perquè la nitidesa de la imatge no ho permetia. També perquè no es considera «ni retratista ni especialista en figura humana». Això sí, ha copsat l’actitud d’aquells infants abraçats als seus quaderns d’escola i mirant cap endavant per immortalitzar l’instant. «Jo volia explicar la història del poble», diu Taubin. El mural es conclou amb dues escenes actuals amb una mare passejant amb els seus fills i un pare duent els nens a l’escola, tots ells vestits de forma moderna, i una altra, la darrera, amb els joves jugant a l’ordinador i amb la pilota al carrer. «Observant el mural es copsa que l’escola es manté al mateix lloc, però que la societat ha evolucionat», assenyala l’artista que admet que aquest és el mural «més elaborat que he fet mai» perquè inclou molts elements -edificis, infants, animals- i perquè li ha calgut treballar molt les perspectives per preservar «la sensació de possible realitat».

Poder transformador

«L’art mural té el poder de transformar els espais, la seva percepció; saps que està pintat, però la sensació que et dona és diferent de la d’un quadre», reflexiona Diana Taubin qui pinta murals des de ben petita, quan va aprendre observant al seu pare, i que ja acumula una llarga trajectòria i experiència en aquest camp. Alguns dels seus treballs més coneguts i populars llueixen cada estiu al parc aquàtic d’Aquabrava de Roses, on ella viu, o, des de l’estiu del 2022, a la piscina de Vilamalla on recrea escenes del paisatge empordanès.

La directora Rosa Maria Moret és del parer que el mural de Diana Taubin «convida a mirar-lo i, quan el mires, pren un valor». De fet, qui l’observi captarà una figura que desperta complicitat. És Leònides, el gos estimat de l’artista que ha acabat fent-se un lloc en el mural per, així, passar a la immortalitat.

