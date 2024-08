Marcela Rahal i Ian Castro uneixen les seves veus en un recital al Festival de Cadaqués

La mezzosoprano brasilera Marcela Rahal, guanyadora del premi de cant Tenor Viñas 2024, una de les competicions més importants del món líric, i el tenor porto-riqueny-americà, Ian Castro, que en va ser finalista l’any passat, uniran les seves veus en un concert aquest dissabte, a les deu del vespre, a l’església de Santa Maria de Cadaqués, dins el 51è festival de música. No és l’única actuació aquesta setmana: dimecres ho farà la Gorizia Guitar Orchestra, també a l’església; el trio Philippe Do, Melody Louledjian i Émile Melenchon, dijous, en format itinerant i, el conjunt de flamenc Madera y Cuerda, diumenge a Es Portixó.