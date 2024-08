David Bisbal sedueix el públic de la Ciutadella de Roses

A les deu de la nit del primer dia d'agost, en una nit calorosa, la Ciutadella de Roses està plena a vessar d'un públic entusiasta per escoltar seu cantant, David Bisbal. L'artista ha vingut a presentar el seu darrer treball, Me siento vivo, però el públic ja coneix les cançons i les canta amb ell. La connexió i la sintonia ha estat absoluta entre el cantant i el públic, i l'artista ha desprès tota la seva energia i la seva emoció dalt d'un escenari que a vegades se li ha fet petit. Ha començat amb un espectacle de llum i so amb unes pantalles gegants per no perdre cap detall de l'actuació, i Bisbal ha aparegut vestit de negre rigorós i cantant Tengo roto el corazón.

Sap on canta i s'ha dirigit al públic en català amb un "Bona nit, Roses" i després amb "petons i abraçades". No s'ha oblidat de ningú, ha vist banderes de Veneçuela, Argentina i altres països de l'Amèrica Llatina on el cantant és molt estimat i els ha agraït la seva presència a Roses. També s'ha dirigit als seus fans vinguts d'altres indrets de Catalunya i de diverses comunitats autònomes. Ha continuat amb Podría estar peor i Torre de Babel i després de la cinquena cançó ha canviat de registre i ha cantat balades com Quiero perderme en tu cuerpo, Esta ausencia i Culpable.

David Bisbal assalta la Ciutadella de Roses en el concert inaugural de Sons del Món / JORDI CALLOL

Sense fer mitja part, hi ha hagut un solo de guitarra espanyola molt emocionant i quan ha tornat Bisbal ha canviat el negre de la primera part pel color blanc. En aquesta part, l'artista ha interpretat una cançó molt emotiva dedicada a les persones que ja no hi són, però que d'alguna manera encara perduren entre nosaltres. Finalment, han arribat les cançons que sap que l'han portat a la fama fins a poder aconseguir aquest moment d'èxtasi amb el seu públic que gaudeix actualment i ha interpretat temes com Mi princesa, Diez mil maneras, Corazón latino, Bulería i Ave María. Aquí ha tingut un moment de reconeixement per a tot el seu equip tècnic i per als músics que l'acompanyen, uns grans professionals que han tingut alguns moments per al seu lluïment personal.

Després del concert hi ha hagut dos bisos, Ajedrez i Esclavo de sus besos. L'artista ha abandonat l'escenari, però ha deixat els seus músics que han sigut els encarregats de tancar el concert. El públic ha sortit encantat del concert espectacle que ha ofert durant dues hores David Bisbal per obrir el Sons del Món de Roses.