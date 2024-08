Sincronies ultima els espectacles de les Nits al Museu Dalí de Figueres

L'espectacle Sincronies, de Bitò Produccions, el Teatre-Museu Dalí i la Fundació Gala-Dalí, ultima els detalls per a les Nits d'Agost. Els artistes ja preparen les tres propostes de música, teatre i dansa, després que el passat dilluns van visitar les diferents sales del museu on donaran vida a les obres del geni surrealista.

Els espectacles formen part de les visites nocturnes de l'antic teatre municipal, i es duran a terme les tres primeres nits de les tres primeres setmanes del mes d'agost en diversos espais de l’edifici.

Música

La primera nit serà el 5 d'agost, a càrrec d'un grup de músics que interpretaran peces de Johann Sebastian Bach i altres artistes coetanis. Nina Sunyer va ser l’encarregada de provar la sonoritat dels diferents espais del museu, i va avançar alguns detalls de la proposta. "Emularem una espècie de nit, com podria ser una nit quan Dalí era viu, aquí al museu, i que un cop tancaven les portes, sabem que ell es passejava per aquestes sales, canviant quadres i obres de lloc i mantenint el museu viu", descrivia la violista. "Hem triat aquesta música amb instruments originals de l'època, com estaven construïts en aquell temps, per emular aquella sonoritat", afegia Sunyer.

Alguns dels artistes que participaran en l'espectacle recorren les sales del Museu / Bitò Produccions

Teatre

A partir del 12 d'agost, la proposta girarà entorn del text teatral llegit; a càrrec de dues actrius i dos actors. Una d'elles, Mercè Pons, també va passar pel museu per buscar l'entorn perfecte per als textos de Josep Pla i Federico García Lorca que conformen el repertori de les vetllades. "Som quatre actors dins d'un teatre, i sempre fa il·lusió poder recuperar la funció que tenia l'edifici anteriorment", va apuntar l'actriu, que es va mostrar emocionada amb el programa; "Que el públic pugui veure alhora el museu i trobar-se algú que li llegeix un text sobre Dalí pot ser bastant màgic", va assegurar Pons.

Dansa

Finalment, durant la tercera setmana, de la mà de la companyia Hotel Col·lectiu Escènic, sota la mirada de Lorena Nogal i els ballarins Èlia López, Anna Hierro i Robert Gómez, la dansa s'apoderarà de les estances que Dalí recorria anys enrere. Gómez va seguir les passes de l'artista el passat dilluns i va detallar els aspectes que buscaran retratar a través del moviment. "Volem intentar imitar les sales d'aquest museu", començava el ballarí, que va explicar que utilitzaran "personatges dels quadres, personatges de l'època, o objectes que aboca tot l'imaginari de Dalí" per fer quatre peces solistes que conflueixen en una coreografia grupal.