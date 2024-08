Pau Debon (Antònia Font): “La música és una part de sa nostra vida, no tota, com ho era abans”

Era l’any 1997 quan, des de Mallorca, va treure el cap Antònia Font. Amb la seva música festiva i fantasiosa, van fer-se un lloc ràpidament. El 2013 el grup va decidir aturar l’activitat fins que fa dos anys van retornar amb les ganes renovades i sense la pressió d’haver de conquerir el món. Si una primera gira els va dur per grans escenaris, aquesta segona els ha fet trepitjar espais més íntims i singulars com la Ciutadella de Roses on actuen aquest divendres, a partir de les del vespre, dins el festival Sons del Món. Pau Debon, el seu vocalista, explica alguns detalls d'aquest viatge vital i emocional que els ha fet arribar a dia d'avui.

Fa dos anys del retorn d’Antònia Font després de nou anys de silenci. Què els va dur a tornar? Cert enyor dels escenaris o que tot allò que els va allunyar ja no tenia sentit?

El grup funcionava superbé, omplíem per tot i teníem públic, però si hem de ser honestos damunt d’un escenari, que crec que és lo seu, no pots sortir a oferir un espectacle si no estàs plenament convençut que en tens ganes. Per tant, abans que passés això, prevèiem que estàvem cansats i que no tindríem la mateixa xispa i il·lusió per fer un altre disc, ens aturàvem en aquell moment i ja veuríem si aquesta xispa tornava. Quan ho vam deixar, Antònia Font era mort, ja no vèiem retorn, ni jo ni els altres perquè era molt complicat. Tornar a muntar un engranatge com és un grup en aquell moment volia dir que hi havia moltíssimes coses de vida i de situacions que ens havien canviat molt. Abans vivíem per a Antònia Font i al cap de nou anys ja teníem família, una altra feina i combinar-ho era molt complicat.

Però alguna cosa va passar.

Ens anàvem veient cada mig any, fins que ens van convidar a un concert per sa llibertat d’expressió, quan va passar lo de Valtònyc, i vam decidir anar-hi. Vam pujar a cantar quatre cançons i, tot d’una, hi va haver una connexió entre naltrus, just el que tenim, aquesta connexió automàtica amb l’escenari. Sense assajar vam pujar allà dalt i, al cap de tres segons, ens vam mirar pensant, quina passada. Aquí es va encendre alguna cosa, va ser un subidón d’adrenalina.

I van començar a parlar.

Sí, i vam arribar a una fórmula que va anar bé: deu concerts de gran format que pogués venir tothom qui volgués i fer-ne deu en dos anys, que al final van ser dotze. Però tot va anar tan bé, fluïa tan meravellosament, que vam tenir ganes de continuar. I estem en aquesta segona gira, que se’ns n’ha anat una mica de les mans, de concerts, però la maquinària està més controlada per combinar les dues vides.

Perquè el perill és això, que la música devori la vida personal.

La música és una part important, però ja està. Lo bo que tenim ara és que no hi ha cap pressió ni una, que és una part de sa nostra vida, no tota, com abans. I durarà el que hagi de durar, sigui un any, siguin dos o deu, no ens ho replantegem. Quan hagi acabat aquesta etapa, tancarem i haurà estat agradable el que ens està passant ara, que no esperàvem i que ho fos tant. Tancarem sense cap mena de malenconia, no passa res. No tenim la pressió de fer discos, haver de conquerir territori, sumar fans. Abans ho era perquè un grup viu d’això. Ara això no existeix.

Sempre s’han descrit com un grup lligat al moment present, que no viu de les rendes del passat.

És clar, i penso que ha de ser així. Viure de rendes del passat amb un tema artístic, desmereix. Jo vaig a veure un grup i vull que em transmeti algo. Per dir-me coses que ja m’ha dit fa deu anys... I això no volíem que passés. Hauríem pogut tornar sense disc, però aquesta etapa ja està feta i cremada. Ja hi ha discos per qui els vulgui escoltar. Havíem de tornar oferint alguna cosa nova, si no, no ho hauríem deixat en aquell moment. Però si es tracta de transmetre dues hores d’art, de música i potència, si no estàs al cent per cent, no val.

Van tornar amb el disc Un minut estraboscòpica. Cada treball el viuen com una experiència nova?

Sí, sempre explicant alguna cosa. Joan Miquel (Oliver) quan fa un disc és perquè té una idea per explicar. Per això ens surten discos molt de concepte, tots són molt iguals, van lligats a una idea en concret. Per exemple, Lamparetes vol explicar s’evolució des pioners: quan van descobrint el món desconegut, com ho feien, què pensaven. Tot el disc dona voltes damunt aquest tema. Això ara veiem que no està de moda, perquè ha canviat molt la manera d’escoltar música. Es baixa una cançó, es fa una llista de reproducció i s’escolten cançons soltes. Però nosaltres som de s’escola de comprar un disc i escoltar-lo de dalt a baix, i el fèiem per això. Miràvem molt l’ordre de les cançons, perquè cada una explica una història i ressona amb l’anterior i la posterior. S’ordre és important, tant de lletra com de melodia, i escoltar-les per separat no té sentit. Ara, amb els directes, tota aquesta feina de col·locar cançons i explicar algo, ho fem allà. Nos passem dos o tres dies programant quines cançons hem de tractar i com, lletres, harmonia, què conti algo, que faci un viatge.

Així serà a Roses, també.

Aquest darrer disc hi serà present, però sobretot aquesta gira volem que la gent faci un viatge, que passi per Mallorca, per sa Lluna, per tot el nostre món. I crec que està aconseguit, amb ses imatges. Estem molt contents dels directes. A sa gent li arriba molt.

Fa poc van actuar al Grec. Diria que va ser un concert especial.

Vam dir fer teatres, auditoris i espais xulos, alguns que són meravellosos com el Grec que, el segon concert, ha estat el millor concert de la gira. En tot: sensacions, d’estar a gust, veure sa gent com li arriba...

Els seus seguidors els demanen nous temes?

Sí, però ens costa molt planejar a un any vista, com abans. Com pensem que duri el que duri, quan passi aquesta gira veurem què fem. Si veiem que tenim més coses per explicar o amb ganes, segurament traurem un disc.

Antònia Font sempre ha estat un grup fidel a la seva llengua, el mallorquí

Per nosaltres no hi ha debat en això. Mai hem xerrat d’això en cap moment perquè està claríssim. Si t’haig de dir algo d’una manera artística, poètica em sortirà molt més natural i millor en sa meva llengua. Si ho haig de fer en anglès, no serà el mateix. A més, ses nostres lletres, en general, conten una realitat d’aquell moment mesclat amb un món imaginari, inventat, d’univers. Aquesta recreació de la realitat de Mallorca sempre hi és, per tant, seria fals i no tindria sentit en una altra llengua. Aquest debat no existeix en castellà i és ridícul. Inclús els grups tenien por d’anar a Madrid cantant en català. Tu no pots sortir amb por o dubtes a un escenari perquè sa gent ho veu, et cala al primer segon. Allà dalt ets súper transparent. I naltros, amb aquest tema no n’hem tingut mai.