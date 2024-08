Aida Quintana debuta a la plaça Josep Pla de Figueres davant un públic entregat

Aida Quintana, cantant i actriu de la Jonquera, va actuar aquest dimecres 31 de juliol a la plaça Josep Pla de Figueres amb Berta Pagès al piano i Pol Farrell al violoncel, com a part de l’aposta de Figueres Escena per al talent emergent i de KM-0.

L’artista va interpretar una dotzena de cançons, entre temes propis i versions de diversos artistes internacionals en el seu primer concert en solitari a Catalunya. “És un moment per marcar que estem anant en bon camí”, explicava la jonquerenca a EMPORDÀ, en acabar el concert. “He estat molt còmode, i estic molt contenta”, recalcava l’artista, que agraïa la resposta del públic a la seva actuació.

Aida Quintana debuta a la plaça Josep Pla davant un públic entregat / Maria Fariña

Tot i això, no és el primer contacte de Quintana amb el món de la música, ja que ha protagonitzat videoclips d’artistes com Els Catarres, Julieta Venegas y Huntza o el grup madrileny Tu suerte en la seva faceta com a actriu. Ara, però, ella és la protagonista de l’escenari.

Els assistents van cantar al so de covers de No puedo vivir sin ti de Coque Malla, o Sweet Dreams (Are made of this) d’Eurythmics, però també als temes de Quintana, fins i tot a les cançons inèdites. “‘Mirarme a mi, verme feliz, comprarme rosas plantarlas en mi jardín”, deia la tornada d’un dels pròxims singles que l'artista va presentar sota la façana del Teatre Municipal El Jardí.

Mientes i Les petites coses no van faltar a la cita, les dues propostes que la jonquerenca ja té al seu Spotify, amb mig miler d’oients mensuals. També va interpretar Riptide, de Vance Joy amb l’ukulele, així com Bad Romance de Lady Gaga, Will you still love me de Lana del Rey o You know I’m no good d’Amy Winehouse.