Setze ballarines participen a la classe de Aleix Martínez al Campus Peralada

La calor no atura la dansa. Setze ballarines d'entre 11 i 21 anys han participat aquest dilluns i dimarts en una nova sessió del Campus estiu del Festival de Perelada, en els dies més calorosos de juliol.

Aleix Martínez, ballarí principal del Hamburg Ballett i coreògraf, ha estat el mestre encarregat de transmetre a les joves la seva tècnica i dinamisme durant les dues classes de dansa clàssica, així com en el taller coreogràfic en què ha reviscut un petit fragment de la seva peça 'Biterna' creada per a la companyia IT dansa i estrenada al 33è Dansàneu, el Festival de Cultures del Pirineu el passat 26 de juliol. El públic podrà gaudir de la seva dansa el proper 10 d'agost al Mirador, en la proposta 'Terra Llaurada' juntament amb altres ballarins i creadors catalans i internacionals com Martí Paixà, ballarí principal de l'Stuttgart Ballet, Lorena Nogal (La Veronal) o Albert Hernández (Ballet Nacional d'Espanya).

Classe tècnica

Martínez ha destacat el treball del peu i l'empenya durant les dues sessions, a través de diversos exercicis de tendús i rond-de-jambes, i ha remarcat l'ús dels braços en la col·locació i el control de la força en tots els moviments. Així mateix, ha posat èmfasi en el posicionament dels malucs i l'esquena per enfortir la qualitat dels girs i els equilibris i permetre més agilitat en els moviments ràpids, com ara durant l'exercici de frappés.

Setze ballarines participen a la classe de Aleix Martínez al Campus de Peralada / Marta Coll

Al centre, el ballarí ha demanat a les alumnes l'ús de la mirada i el cap en l'épaulement per a seguir els moviments dels braços i mantenir les línies que fan de la dansa clàssica un art. Així ho ha demostrat en un exercici de port-de-bras i adage en què ha incorporat attitudes, pirouettes i equilibris lents i elàstics.

La clau de les dinàmiques

Ara bé, el coreògraf ha insistit en la combinació de diferents dinàmiques del moviment, no només en els grand-battements, sinó al llarg de la frase principal de la coreografia de contemporani que ha ensenyat a les alumnes, en tan sols dos dies. La peça demanava diferents tipus de força i accents per fer justícia a la percussió de la música d'Arnau Obiols, inspirada en les danses tradicionals catalanes.

En conjunt, les dues sessions han permès a les ballarines experimentar la passió, la tècnica i qualitat dels moviments de Martínez, focalitzant-se en el treball més essencial de cadascun dels passos d’una classe de ballet, i alhora, buscant l’experimentació de l’estil contemporani, aprofundint, així, en les dinàmiques i l’estètica de la dansa en tots els seus vessants.