La 24a edició del FITAG de Girona se celebra sota el lema “Clima FITAG”

La 24a edició del FITAG, el Festival Internacional de Teatre Amateur de Girona, se celebrarà del 27 al 31 d’agost. L’edició d’enguany posa èmfasis en espectacles de formats especials, no convencionals, per a ser programats en diferents espais de la ciutat de Girona, la qual es convertirà en un refugi teatral que acollirà la diversitat en totes les seves formes, amb espectacles de vint companyies de teatre d’arreu del món. El festival vol ser un refugi climàtic i cultural contra la calor dels espais on es realitzen els espectacles.

El FITAG vol convertir-se en un referent dins el sector, i és per això que presenta un programa internacional amb companyies de l'Alguer, altres ciutats d'Itàlia, Ucraïna, Algèria, Polònia i el Marroc, a més de representants de la Península (València, País Basc, Madrid, Castella-la Manxa i Navarra), Catalunya i Girona. La meitat dels espectacles seran en llengua catalana i totes les actuacions comptaran amb subtitulació, i les obres estaran al dia de l’actualitat amb representacions sobre el drama de la immigració, el feminisme o, també, una peça inspirada en els abusos a l'Aula de Teatre de Lleida.

Programació

El festival s’inaugurarà al Teatre Municipal de Girona de la mà d’una companyia Ucraïnesa de Zaporíjia, una de les zones més afectades pel conflicte bèl·lic i que presentarà una producció de dansa-teatre basada en una novel·la de Nikolai Gogol.

La companyia basca Ezezagunok presentaran l’obra Exáctamente diversa, una comèdia que compta amb vint-i-dos actors i actrius amb diversitat funcional. D’altra banda, la companyia italiana QU.EM. Quintelemento representarà Gli Altri sobre els naufragis del Mediterrani, la companyia Vocingleando parlarà de salut mental amb l’obra La estela de Estela i Delit Teatre homenatjarà a Anna Maria Martínez Sagi amb Avui no dormo als teus braços.