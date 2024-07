El festival Sons del Món de Roses arrenca la 17a edició amb el 80% de les entrades venudes

El festival Sons del Món de Roses arrenca aquest dijous la programació de la 17a edició amb el 80% de les entrades venudes. Es tracta de 22.000 localitats de les 28.200 que hi ha a la venda. El director del festival, Xavier Pascual, assegura que aquesta és "la millor arrencada de vendes de la història". De moment ja s'han exhaurit les entrades en els concerts d'Oques Grasses (4 d'agost) i Sergio Dalma (3 d'agost). A més, els organitzadors asseguren que en queden poques per a veure Joan Dausà (10 d'agost) i God Save The Queen (9 d'agost). El festival se celebra des de l'1 d'agost i fins la nit de l'11 en el recint de la Ciutadella de Roses, a banda de quatre concerts que es fan en cellers de la DO Empordà al llarg de l'estiu.

La nit de l'1 d'agost David Bisbal sortirà a l'escenari de la Ciutadella de Roses en el que serà el tret de sortida oficial de la 17a edició del festival Sons del Món de Roses. El cap de setmana del 12 i 13 de juliol ja es van fer alguns concerts del festival en les vinyes de cellers de la DO Empordà. El gruix d'artistes, però, arribarà aquesta primera quinzena d'agost al recinte històric de Roses. El director del festival, Xavier Pascual, creu que aquest indret és un "tret diferencial" en comparació amb altres esdeveniments similars que es fan al litoral gironí. A més, assegura que busquen una programació "eclèctica" que uneixi artistes internacionals, artistes nacionals i joves promeses de la música.

17 anys

De moment, el festival arrenca amb 22.000 entrades venudes de les 28.200 que hi ha a la venda, fet que suposa un 80% de les localitats. Pascual apunta que aquest bon ritme de vendes suposa "la millor arrencada de la història" del festival, que se celebra des de fa 17 anys. A més, enguany hi ha una aposta pel 'village' que organitza Sons del Món al costat del recinte de la Ciutadella. Aquest recinte compta amb espais gastronòmics amb productes de l'Empordà. En aquesta zona també hi haurà concerts com ara Alfred Garcia o Tomeu Penya i l'entrada per accedir-hi seran 7 euros.

Pascual destaca que en el Sons del Món d'aquest any hi actuarà Anastasia en el que serà l'únic concert de la nord-americana a Catalunya d'aquest estiu. També hi haurà David Bisbal, Luz Casal i God Save The Queen (que fa un tribut a la mítica banda Queen) que serà l'única actuació a la Costa Brava. A més, Oques Grasses ja ha exhaurit les entrades pel concert del 4 d'agost, igual que Sergio Dalma, que actuarà un dia abans. Joan Dausà, Antònia Font i The Tyets completen la programació.