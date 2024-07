Pau Alabajos reivindica a l'Escala la veu del poeta Vicent Andrés Estellés

Sota la mirada impertèrrita del bust de l'escriptora escalenca Caterina Albert, presidint el jardí del seu estimat Clos del Pastor ple de gom a gom, el cantautor valencià Pau Alabajos va insuflar vida als mots escrits per un altre dels grans orfebres de la llengua, Vicent Andrés Estellés (1924-1993) a qui va lloar i reivindicar. El concert, celebrat aquest diumenge passat, el tercer que es feia en aquell escenari íntim dins el programa del festival Portalblau 2024, va servir per apropar la poesia d'Estellés, que Alabajos ha anat enregistrant en format de cançó i en els últims tres treballs: 'Mural del País Valencià', 'Ciutat a cau d'orella' i, el darrer, el novè i que aviat s'editarà, 'Una granota viva a la butxaca'. Justament, del poeta valencià es commemora enguany el centenari del seu naixement, però que, tal com va denunciar Pau Alabajos, "les institucions públiques del País Valencià estan posant molts pals a les rodes i obstacles per celebrar l'Any Estellés". Així, l'artista, que ja havia actuat anteriorment a l'Escala i que es troba immers en la gira batejada La paraula viva i amarga, va trobar a Portalblau un altaveu per fer arribar el missatge, encara ben actual, del poeta.

Com va prometre a l'inici el cantautor, que és també l'autor d'una recent biografia del poeta, Vicent Andrés Estellés. La veu d'un poble (Sembra Llibres), el concert va esdevenir un viatge per l'univers creatiu i el pensament d'Estellés qui, veient "constreta la seva feina de periodista per la censura franquista", va trobar en la poesia i la literatura una via per "expressar les coses injustes i que quedaven prohibides al seu mitjà de comunicació". Pau Alabajos, sol dalt de l'escenari, sense altre acompanyant que la seva guitarra, va compartir amb l'auditori diferents poemes d'Estellés que ha musicat al llarg dels anys com ara 'Crònica especial' del Llibre de meravelles, la seva obra més coneguda. La peça, que va obrir l'actuació, parla "d'aquelles famílies que, de portes endins, i a altes hores de la matinada, sintonitzaven Ràdio Pirinaica, amb el volum del transistor al mínim i la manta per damunt del cap, i anhelaven conjuntament la llibertat. Ara que tornen els fantasmes i els monstres del feixisme a tot Europa és un poema molt necessari i important", va reconèixer el cantautor. Al llarg del concert, doncs, Pau Alabajos va anar desgranant alguns dels poemes que ha musicat com 'Fundacions de la ràbia', 'Síl·labes de vidre', 'Testament moral' i el molt conegut 'Assumiràs la veu d'un poble', un poema que "és un al·legat antifeixista que crida la població civil a defensar amb dents i ungles els nostres drets democràtics i llibertats civils".

La proposta musical d'Alabajos, presidida en primer pla per un escriptori que volia recordar el del poeta, va tenir diferents moments àlgids. El primer, quan Pau Alabajos va introduir al públic dins l'àmbit més personal del creador: la pèrdua de la seva filla Isabel als quatre mesos d'edat, una pena que Estellés, "davant del paper en blanc, va voler exorcitzar el dolor que sentia". Ho va fer amb 'Cançó de bressol', que sempre s'havia atribuït a aquest moment difícil de la vida del poeta, però que, realment, tal com ha descobert Alabajos, el poeta valencià el va escriure molt abans i el devia dedicar a tots aquells fills perduts durant la guerra civil i encara enterrats en fosses comunes com la de Paterna. Un altre moment especial del concert va ser quan el cantautor va transmetre l'immens amor que va sentir Vicent Andrés Estellés per la seva "gran companya de vida, el seu far", Isabel Lorente. Tampoc va faltar la presència de Salvador Espriu amb el poema 'De vegades és necessari i forçós que un home mori per un poble, però mai ha de morir tot un poble per un home sol' extret del llibre 'La pell de brau'.

D'altra banda, explorant el tractament que va fer Vicent Andrés Estellés sobre l'amor, Pau Alabajos va escollir dues peces molt singulars: 'Postal', una declaració d'amor del poeta per la ciutat de València, i 'Els amants', un poema molt conegut que el cantautor va definir com "un patrimoni de tots" i que el públic present va acompanyar a plaer, del tot entregat a les demandes del cantautor. Per tancar l'actuació, Pau Alabajos va regalar a l'auditori dues peces seves: 'Inventari', una peça vinculada a l'Escala, i 'Tinc una mania inconfessable'.