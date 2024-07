En la cinquena sessió del cicle Punt de Lectura, celebrada divendres passat davant d’una vuitantena d’assistents, l’autora mallorquina Laura Gost va explicitar que en escriure Les cendres a la piscina el que ella ha volgut fer no és un relat centrat en la transformació de Mallorca des de 1953 fins a 2020: Jo he volgut explorar quins efectes van tenir les transformacions socials d’aquest període tan intens de l’illa de Mallorca en la intimitat dels personatges". Guardonada amb el premi Proa de novel·la i amb el premi Maria Àngels Anglada, Les cendres a la piscina és una obra amanida amb continues referències al món del cinema, al de la música i a esdeveniments col·lectius. “No he volgut fer un relat costumista sinó que he volgut limitar-me a presentar els vaivens d’una família mallorquina que s’adapta al pas del temps i als nous costums arribats amb el turisme, la ràdio i la televisió. De fet és una novel·la de ficció basada en fets reals i centrada en actituds, sentiments, sensacions", va comentar.

Durant la seva exposició, Laura Gost va insistir en la importància que ella dona a la ficció com un mecanisme que ens permet no haver de jutjar necessàriament els personatges sinó provar d’entendre’ls. I va afegir que l’humor i la ironia són un antídot contra l’excés de solemnitat que sovint tenyeix molts relats massa plens de sentències contundents. “De fet, la ironia fa més digerible la vida, va aclarir. Preguntada sobre l’origen de la seva vocació literària, Laura Gost va insistir molt en la importància d’haver crescut rodejada de llibres i pel·lícules a casa seva des que era ben petita: "Els llibres i el cinema són els pilars que expliquen la meva personalitat i han influït en la meva manera de pensar, de sentir, d’estimar i de viure. De petita veia els meus pares llegir i volia crear alguna cosa com allò que ells tenien a les mans i que els entusiasmava".

L'acte va aplegar una vuitantena de persones a la Societat d'Agullana. / Carme Campà

Després del pas de Laura Gost, el cicle Punt de Lectura continua aquest proper divendres, 2 d’agost, amb l'escriptora Clara Queraltó que parlarà de la seva novel·la Com un batec en un micròfon, guanyadora del premi Llibres Anagrama de Novel·la. La trobada literària es farà a les set de la tarda, als jardins de la Societat La Concòrdia d’Agullana.