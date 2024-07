L'exposició de Maria Teresa Legarreta: 'Prohibit NO tocar: Art per acaronar'

Maria Teresa Legarreta ha presentat la seva exposició "Amb els quatre sentits" entre els dies 19 i 23 de juliol, a la Sala d’actes del Centre Cívic de Vilajuïga, perquè el públic connecti amb les obres d’aquesta proposta completament "diferent".

No és una exposició corrent, no. No es tracta d’entrar a la sala i mirar, però no tocar, com als museus habituals, amb les mans a l’esquena, rere un cordó de vellut vermell, sinó ans al contrari. Les escultures de fang "s’han de sentir". "S’han d’acaronar amb suavitat", explica Legarreta, que demana als assistents que toquin les seves obres.

L’artista va perdre la visió amb 23 anys, i, tot i les dificultats que va afrontar per adaptar-se a la ceguera, no va deixar l’art de costat. Va seguir la proposta d’una amiga, de fer una classe de ceràmica, gairebé vint anys enrere, i des de llavors, ja no ha deixat el fang.

Ara, amb aquesta exposició, Legarreta persegueix una satisfacció personal; "la satisfacció d’una persona que li manca un sentit, i que veu que pot fer més del que esperen els que tenen tots els sentits"

Procés creatiu

L’escultora explica una connexió especial amb el fang, un material que li transmet una sensació singular; "és agradable, és elàstic, hi penetres, l’agafes...", descriu l’artista. Ara bé, requereix tècnica; "no el pots maltractar, l’has d’amoixar", explica l’artista.

El material demana un tracte curós i delicat perquè "el fang també és molt senyor", puntualitza Legarreta, que afirma que "té les seves pròpies normes" i no sempre fa el que ella vol.

"A l’hora de fer l’escultura, me la imagino al cervell", explica l’artista, que descriu el seu procés creatiu i de modelació del material. Utilitza una comparació, amb la dansa, un art que també va conèixer de petita, i que va marcar la seva inspiració. "De la mateixa manera que en el ballet, on el braç agafa una elasticitat, una posició concreta. Són aquests moviments suaus que imagino i busco quan faig una escultura, i ho transporto al fang".

Però no es tracta d’una tasca senzilla, sinó d’un procés que pot durar fins i tot un mes sencer: "La desfaig i la refaig fins que té una forma satisfactòria", descriu Legarreta, que busca consell en el seu marit, la seva germana i el seu professor per millorar i perfeccionar cada una de les figures.

A més, és imprescindible assegurar-se que la feina està ben feta, perquè, en paraules de l’autora, "fins i tot pot passar que exploti si no l’has soldat bé, un cop el poses al forn".

El veritable material

Cada peça té un lligam especial amb l’artista, que afirma que "cada escultura és com un fill. Com un part". En cada figura, Legarreta s’esforça, no només per aconseguir un aspecte estètic, sinó també per posar-hi la seva ànima i la seva il·lusió. Al cap i a la fi, les escultures es converteixen en una manera de "poder somiar".

Aquesta connexió, també es forja en l’autoexigència: «Quan falta el sentit de la vista t’has d’esforçar més», explica Legarreta, que afirma que pateix molt durant el procés de creació perquè les figures transmetin el que ella imagina.

Exposició al tacte

Una altra de les claus de l’exposició, és una activitat didàctica que impulsa l’escultora. "Els nens es posen antifaços i treballen el fang", revela l’artista, que busca que els infants sentin el material.

A més, ella serà present mentre el públic passegi per la Sala d’actes per "ensenyar" a llegir les seves obres. "Jo els dic que ho facin suaument, que recorrin amb els dits aquesta corba, o l’altre", descriu Legarreta, perquè assegura que "els que hi veuen no toquen de la mateixa manera, no entenen que acaronant es té més tacte que tocant".