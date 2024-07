L'art escultòric d'Eudald de Juana dialoga amb el xampany de Dom Pérignon

Participar en un dels actes centrals de l’any d’una de les marques històriques i més prestigioses del món del vi escumós, el preferit de James Bond i les estrelles, Dom Pérignon, ni passa cada dia ni li passa a tothom. Això és el que li ha succeït a l’escultor empordanès Eudald de Juana (Navata, 1988) qui fa pocs dies va crear, i acabar de modelar in situ, unes peces escultòriques que recorden l’orografia de la Champagne, on es fa el vi. Les obres vertebraven dues taules de divuit metres de llargada on alguns dels millors xefs i reconeguts influencers del món de la cuina i del vi i el xampany van degustar creacions gastronòmiques d’Albert Adrià, del restaurant Enigma. L’acte, batejat com Revelacions 2024, va servir per presentar el resultat de dues noves anyades de la casa francesa: Vintage 2006 Plénitude 2 i Dom Pérignon Vintage 2015. Si l’any passat, l’esdeveniment va tenir lloc a Venècia, enguany l’espai escollit per la posada en escena ha estat molt més a prop, l’antiga fàbrica de ciment reconvertida en l’impressionant taller d’arquitectura de Ricardo Bofill, a Sant Just Desvern. «Ha estat una experiència molt enriquidora conèixer persones de diferents sectors, del màxim nivell i totes treballant donant el màxim i d’una manera molt exigent», valorava Eudald de Juana, uns dies després. Mai, admet, havia treballat en un projecte d’aquestes característiques i projecció internacional.

L'obra d'Eudald de Juana presidint les dues taules banyades per una il·luminació molt pensada. / Cedida per Eudald de Juana

La proposta, planificada al mil·límetre, li va arribar ara fa cosa de mig any quan es va posar en contacte amb ell l’agència francesa Marcadé, especialitzada en la concepció, producció i posada en escena d’esdeveniments singulars per a les grans marques de luxe del món. Marcadé, que des de la seva fundació, l’any 1989 a París, ha realitzat més d’un miler d’actes privats per empreses de prestigi com Cartier, Louis Vuitton, Dior o Tiffany, no van explicar-li, d’entrada, per qui preparaven l’esdeveniment -més tard, De Juana sabria que era Dom Pérignon-, però sí que buscaven un escultor que fos capaç de «dissenyar una peça central per col·locar-la en dues taules en les quals dinarien cent quaranta convidats i, a més, realitzar un workshop d’escultura per a quaranta xefs, amb estrelles Michellin d’arreu del món». Una videotrucada i uns quants dies després, Eudald de Juana va rebre la conformitat i va entrar a formar part de l’equip.

«La veritat interior»

Així, l’artista empordanès va «conèixer el concepte general» sobre el qual giraria l’esdeveniment: el sentit del tacte. «La petjada essencial de Dom Pérignon, la seva veritat interior, és la forma en què acaricia la boca: si falta aquest toc, el gust simplement no podria desplegar-se en l’espai i el temps de la degustació, que reflecteixen l’espai i el temps de l’elaboració del vi». Aquests mots de l’enòleg Vicent Chaperon, xef de cava de Dom Pérignon des del 2019, quan va substituir Richard Geoffrey, es convertien en la guia a seguir. Chaperon, de fet, concep el tacte com una manera de reconnectar l’esperit amb el cos i, en una perspectiva més àmplia, de reconnectar els humans amb la naturalesa.

Només anyades excepcionals

Va ser, a més, el mateix Vicent Chaperon qui va introduir Eudald de Juana en la manera de treballar de Dom Pérignon, actualment propietat del grup Louis Vuitton Moët Hennessy. L’enòleg va explicar-li el procés d’elaboració d’aquest producte tan preuat i exclusiu. Per exemple, una ampolla del Dom Pérignon Vintage costa 235 euros. «Dom Pérignon disposa de moltes hectàrees on conreen diferents tipus de raïm i van combinant-los per acabar trobant el xampany que ells busquen», diu De Juana. Chaperon tampoc va amagar com els està afectant negativament el canvi climàtic a les vinyes, sobretot l’any passat quan «el raïm no tenia cos i van decidir no fer-ne res; són molt conscients i detallistes amb el tipus de conreu». De fet, el nivell d’exclusivitat d’aquest vi escumós fa que només s’elabori si les anyades són excepcionals. Per conèixer amb més profunditat tot el procés i coincidint amb la presentació a Barcelona, el Palau Martorell va acollir l’exposició Trace, la primera que feien, amb dibuixos, fotografies i textos, en la qual es descrivien l’aventura creativa del 2023, així com el paisatge de la Champagne, marcat pels freqüents canvis climàtics i els moviments de la llum natural.

Una setantena de cambrers van servir l'àpat del xef Albert Adrià. / Cedida per Eudald de Juana

Justament, aquest paisatge de la Champagne, on Dom Pérignon té les vinyes, va ser també el que va empènyer la creació d’Eudald de Juana. «Vam inspirar-nos, a l’hora de dissenyar, en aquest paisatge i l’orografia del terreny», comenta l’artista. Així, amb la imatge al cap de muntanyes de sorra i d’aquest paisatge al nord-est de França, De Juana va «connectar els dos elements» i es va deixar portar. L’escultor confessa que no coneix en profunditat la Champagne, tot i que sí que hi ha passat en diferents ocasions, cosa que li permetia «tenir-ne una idea» que ha completat amb el visionament de fotografies de les vinyes. «No es tractava de representar muntanya per muntanya, sinó de crear un treball simbòlic», concreta.

"No es tractava de representar muntanya per muntanya, sinó de crear un treball simbòlic" Eudald de Juana — Escultor

Un treball també «efímer» el de De Juana, ja que aquestes peces només han existit per a aquest esdeveniment. Així, les muntanyes, que emergiren com a element central de les dues taules allargades i sota una il·luminació quasi escènica, van ser modelades en fang per l’escultor i, tot seguit, pintades amb òxid de ferro per donar-los una pàtina més fosca. Normalment, el procés habitual és «modelar en fang, fer-ne un motlle i després treure’l en bronze o resina». En aquest cas, doncs, De Juana va dedicar una setmana a modelar les muntanyes i, ja a l’espai i un dia abans, ell i els seus assistents -Aida Canyet i Florian Van Dalen- van muntar-les i encaixar-les, mantenint l’estructura sota plàstics per preservar-les intactes pel sopar.

Els comensals convidats eren alguns dels millors xefs i reconeguts influencers del món de la gastronomia. / Cedida per Eudald de Juana

Aquesta proposta ha estat excepcional dins la trajectòria creativa de De Juana, tot i que l’artista admet que enguany se li estan generant molts projectes que vinculen el món de la gastronomia i els esdeveniments. Dins aquesta línia, el febrer passat va participar amb l’equip de la selecció espanyola a les Olimpíades Culinàries celebrades a Stuttgart. El pastisser de l’equip, Arnald Triola, li va proposar crear una de les escultures de De Juana en xocolata. L’equip va guanyar dues medalles de bronze. «La cuina té molt de joc i moltes energies i esforços bolcats, així com molts recursos», reflexiona l’artista qui, tot i que ja pot viure de l’escultura, admet que fer passes dins el món de la gastronomia, de la mà de marques com Dom Pérignom que compara amb «el Ferrari» dins el món de l’automòbil, «em fa arribar a altres públics i em dona crèdit». A més, mentre que les escultures-objectes que realitza en el taller van dirigides a una persona o persones en particular, «de la qual no puc copsar el que ella està vivint», en un esdeveniment o un workshop sí que pot rebre el feedback, ser testimoni de com els emociona allò que estan rebent, «que ho recordaran tota la vida, m’agrada i em fa sentir que no és només un objecte, sinó una experiència». Per a ell també va ser-ho estar dins el backstage del restaurant Enigma i tot l’equip humà, entre cuiners i cambrers, que ho feien possible: «Veure el funcionament d’una cuina professional com aquesta va ser un privilegi».

Allò que també li ha permès aquest treball ha estat «sortir de la meva zona de confort i crear experiències diferents obligant-me a pensar». En aquest sentit, explica que «mai no havia esculpit muntanyes, però un cop m’hi he posat, he vist que he utilitzat recursos i elements molt similars a aquells que faig servir per a la composició, espais grans, zones amb més soroll i amb més silenci, suavitat, contrast, però aplicats d’una forma lleugerament diferent». Durant l’esdeveniment a Barcelona, De Juana va oferir també un workshop als xefs convidats. No és la primera vegada, ja que quatre cops l’any, l’artista fa workshops intensius al seu taller, a Navata, en els quals hi ha participants de tot el món. «N’estem molt satisfets perquè la gent acaba molt contenta i ens aporta molta motivació per continuar», diu l’escultor. Aquestes propostes -la propera serà del 7 a l’11 d’octubre- les du a terme amb la seva parella, Aida Canyet.

