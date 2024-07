Eudald de Juana: «Em faria molt de mal que la modifiquessin»

Una de les escultures públiques més punyents d’Eudald de Juana, que es pot contemplar al Passeig Nou de Figueres, és Memòria. Inaugurada fa un any, la peça ha estat objecte de diverses pintades, la darrera aquest maig passat i que encara és visible. L’escultor minimitza l’agressió: «Si intervenen amb color una pàtina no és tan greu, perquè amb un dia de feina es pot treure la pintura i tornar a fer la pàtina». Allò que, reconeix, «em faria molt de mal seria que la modifiquessin a escala escultòrica, la trenquessin o xafessin», però la intervenció amb el color ho veu «com part de l’obra pública, la seva integració en un espai». Eudald De Juana, a més, no s’ho pren com una agressió personal, perquè entén que no és que els figuerencs estiguin contra l’obra, sinó que són persones amb ganes de fer-se veure.

L'artista mostrant la maqueta inicial feta en plastilina de l'obra. / Cedida per Eudald de Juana

Ara, l’escultor de Navata treballa en una escultura nova, una col·laboració amb l’empresa americana de disseny industrial Discommon Design amb la qual ja havia col·laborat abans. L’obra, The Power Within, representa una noia abraçant-se, amb el cap endins, i de l’esquena li sorgeix la seva força interior.