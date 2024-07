L'atractiu de les Passejades de Sant Pere Pescador, dins la calma d'una nit d'estiu

Les Passejades de Sant Pere Pescador és una de les cites obligades de l'estiu empordanès per a tots aquells que estimen les arts escèniques o bé aquells que, com la majoria, desitgen ser sorpresos. Aprofitant que el sol ja ha desaparegut i que les temperatures es relaxen amb l'avenç de la nit, a partir de les nou del vespre comencen a desfilar grups reduïts d'espectadors, acompanyats d'un guia de l'organització, que els va conduint pels espais que han fet seu les companyies. Quasi sempre es tracta de muntatges molt minimalistes i propers en els quals els actors i el text són els que prenen el protagonisme. A cada sessió es barregen muntatges de gèneres i qualitats diverses de companyies professionals i amateurs, com va passar aquest dilluns passat quan els assistents van poder admirar quatre propostes, amb més o menys encant: des d'un clown, a El pan que habla de Dídac Jordà Capdevila, passant per un thriller Va passar a Londres dels Maçateatre, fins a les comèdies molt ben resoltes Micros amb la Cia. La Confiança i Las que limpian amb la Cia Mala Idea. Els espais escollits per dur-les a terme van ser des d'un tros de carrer tancat al públic, passant per la biblioteca o el pati de l'escola.

Un carrer del poble va servir d'improvitzat escenari pel muntatge de petit format, El pan que habla. / Cristina Vilà

Aquest proper dilluns, les Passejades enfilen la tercera de les sis sessions que hi ha previstes, enguany. Actuaran les companyies Elna Roca, Robert Gobern, Grop i Jordi Casademont. Les entrades per les diferents sessions programades es poden adquirir a través del web Passejades.com. Val a dir que, a més, en aquesta edició s'estrena un servei d'oferta gastronòmica de food trucks.