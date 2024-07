El film ‘Casa en flames’, ambientat a Cadaqués, supera els 150.000 espectadors i recapta més d’un milió d’euros

El film ‘Casa en flames’, ambientat a Cadaqués, ha superat els 150.000 espectadors a tot l’Estat i ha recaptat més d’un milió d’euros des de la seva estrena el 28 de juny. La cinta s’ha mantingut en el Top 10 de ComScore durant quatre setmanes. Les xifres van en sintonia amb l’èxit a Catalunya de la pel·lícula que fins diumenge passat havia tingut 109.105 espectadors en català en la versió original de l'obra de Dani de la Orden.

‘Casa en flames’ s’ha situat com la segona pel·lícula amb més públic des del 2014, només per darrere d''Alcarràs' (269.495), segons dades de ComScore facilitades per Cultura a l'ACN.