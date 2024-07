La Gala Solidària contra el càncer de l'Escola de Dansa Marta Coll recapta 1.720 euros

La Gala Solidària organitzada per l'Escola de Dansa Marta Coll i l'Associació Contra el Càncer a Figueres va recaptar un total de 1.720 euros el passat dimecres a La Cate.

L'Escola va presentar un total de 17 coreografies amb nenes d'entre quatre i setze anys que s'han preparat durant les tres darreres setmanes de l'Stage d'estiu, i que ha comptat amb professors convidats de renom internacional com Williams Castro, Sara Colomino, Kike Aranda i Kike Rodriguez.

El Jove Ballet Figueres també ha participat en la gala amb cinc de les coreografies finalistes a la Final Mundial del Dance World Cup, així com l'Estudio de Danza Esmeralda, l'equip espanyol més guardonat al concurs d'abast internacional, amb qui l'equip figuerenc va col·laborar en tres coreografies aquesta temporada, i que en aquesta ocasió, ha preparat tres de les peces que s'han mostrat a La Cate.

"L'Associació del Càncer de Figueres sempre està disposada a aportar un granet de sorra contra aquesta maleïda malaltia", va explicar la directora de l'escola, Marta Coll, al Setmanari de l'Alt Empordà. "La Gala és la cloenda de la feina d'un any i vam pensar que era una bona opció fer-la en favor d'una ONG que té una junta a Figueres", va explicar la mestra.

"És molt especial que una altra escola compti amb tu per venir a compartir la teva passió i aportar el teu granet de sorra", va assegurar Esmeralda Quesada, la directora de l'escola madrilenya. "El treball entre escoles mostra que en aquest món no tot és competència i rivalitat, sinó que hi ha molt companyonia", va recalcar la coreògrafa, abans d'afegir que

"rara és la família que no ha tingut ningú que hagi hagut de passar per la malaltia i tota ajuda que es pugui oferir sempre és bona".

Julieta de Masdevall, presidenta de la Junta Local de Figueres contra el càncer va agrair a l'Escola de Dansa Marta Coll la seva col·laboració per visibilitzar l'associació i la seva tasca de prevenció de la malaltia i de presència a l'hospital amb serveis de psicologia i logopèdia. Així mateix, va explicar que part dels fons recaptats es destinaran a la investigació científica contra el càncer.