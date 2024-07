Figueres fomenta la creació de les companyies joves i alternatives

Al llarg de l’any, el Teatre El Jardí de Figueres és un bullir d’activitat que, a l’estiu, es desplaça a l’exterior. Aprofitant, doncs, aquest semi estat letàrgic, la direcció aprofita per donar aixopluc als processos de creació de companyies d’arts escèniques a través de residències. «Busquem companyies joves que estiguin començant o no tinguin els recursos de les grans, i, a poder ser, de territori gironí», explica Aina Baig, directora dels equipaments escènics. Aquestes dues premisses les compleixen les formacions convidades: el Col·lectiu Desasosiego i Malsai Produccions, de Girona, i Artistas Salsichas, d’Olot. Aquests darrers, amb un format més híbrid enfocat a l’art d’acció, obren un altre punt d’interès. Com afirma Aina Baig, «volem donar oportunitats a les propostes més minoritàries».

Per fer un tast de què dona de sí una residència creativa, Figueres a Escena ha programat tres assaigs oberts al públic amb les companyies. Uns assaigs d’accés gratuït, però amb aforament limitat, que comencen aquest dijous, a les set de la tarda amb els integrants del Col·lectiu Desasosiego, una companyia que el públic figuerenc ja coneix de l’anterior projecte, Un segundo bajo la arena, i que s’ha instal·lat a Figueres al llarg d’aquesta setmana per continuar donant forma al nou treball, Breu visita guiada a la gola del llop, que a finals d’any s’estrena a Barcelona, amb una possible preestrena prèvia. Si en la primera obra partien del compartir la celebració d’un casament, en aquesta nova obra, que neix de zero, exploren una altra emoció ben coneguda per tots «i més fosca»: la por. Com explica Carla Coll, integrant del Col·lectiu, els va interessar de dur-la a escena perquè «pel que fa al gènere no veiem la por gaire en teatre». Tot i que es troben a l’inici del procés de creació i no saben «com quedarà reflectit en el resultat final», Coll assegura que els interessava explorar aquesta emoció perquè «sempre la vivim molt individualment i, de cop, fer-ho en col·lectiu i amb presència física...» s’integra perfectament dins la línia del que ells fan: «Crear experiències col·lectives que la gent valora».

Carla Coll remarca que allò que viuran els participants en l’assaig a Figueres serà una «proposta molt interactiva, que buscarà involucrar-los d’alguna manera», tot i que encara s’està acabant de perfilar. La residència al Teatre El Jardí arriba després d’una altra a Porqueres, que es va allargar dues setmanes, i, després, s’instal·laran a Lloret de Mar i Girona. «Per a nosaltres és molt important que els equipaments públics ens acullin, és una sort i més perquè nosaltres no tenim un local propi, és essencial per disposar d’un espai on treballar perquè si no no ho podríem fer», remarca Coll qui, afegeix, «valorem molt els assaigs oberts perquè pel tipus de teatre que fem, que elimina la quarta paret i en el qual l’espectador és una part activa de l’experiència, és important i molt interessant que el puguem provar amb públic, encara que estiguem molt als inicis o que l’obra no estigui acabada».

Carla Coll està convençuda que també per al públic és interessant perquè «la major part de les vegades veiem els processos acabats i és interessant veure’ls des d’un lloc de vulnerabilitat, quan estem creant». També, diu, «és una oportunitat per poder parlar amb la companyia i compartir experiències».

Calendari d’assaigs

Després del pas del Col·lectiu Desasosiego, l’1 d’agost oferirà assaigs oberts Malsai amb l’obra Calla, Judit, calla i el 8 d’agost serà el torn d’Artistes Salsichas amb Objectos extraños hablando cosas sin sentido. Per assistir a aquestes propostes gratuïtes, al Teatre Municipal El Jardí, cal fer la reserva al correu figueresaescena@figueres.org o bé trucar al telèfon 972 501 911.