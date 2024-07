El Fastt enfila la seva recta final fent parada a Sant Mori, Ordis i Agullana

El 5è Festival d’Arts Escèniques de l’Empordà, el Fastt, ja enfila la seva darrera setmana fent parada a Sant Mori amb el muntatge Assajar és de covards, a Ordis amb Solar i, finalment, a Agullana amb Poi. Aquest tancament arriba després d’haver dut nou espectacles de teatre, dansa, circ i clown per vuit micropobles de l’Empordà, esgotant l’aforament en alguna ocasió, com va ser el cas de Rabós i Siurana, i descobrint racons màgics dels municipis que integren el projecte.

A Sant Mori, divendres, es podrà veure Assajar és de covards, de la companyia Casa Real. Serà un muntatge molt especial, ja que l’equip es trobarà per primer cop aquest mateix dia per crear l’espectacle en dues hores. En aquest repte sorprenent hi participen artistes del territori: Marià Llop (direcció), Muisès (dramaturg de La Cérvola Blanca) i Clàudia Cedó (dramaturga de Frankenstein i jo), Meritxell Yanes i Ovidi Llorente (intèrprets) Cristina Comaposada (flauta travessera i veu) i Josep Maria Soler (guitarra).

Dissabte, el festival s’instal·la a Ordis amb Solar, de la companyia Mos Maiorum, que explica la història d’un micropoble en el qual es projecta construir 168 hectàrees de plaques fotovoltaiques en sòl agrari, quelcom que, justament, s’està vivint aquests dies a l’Empordà. A banda de l’obra, s’ha programat també una taula rodona sobre models de transició energètica, abans de la funció, a les vuit del vespre amb Anna Barnadas, secretària d’Acció Climàtica de la Generalitat de Catalunya; Esteve Guerra, vicepresident de PiMEC Turisme i un representant d’una entitat ecologista del territori.

Poi tanca el festival diumenge a Agullana. / LIMBIC

El Fastt es tanca diumenge amb Poi, de la companyia mallorquina D’es Tro, la història d’un home rural atrapat des de la infància per l’efecte giroscòpic de la seva baldufa. També s’ha previst, abans, un taller de batucada i, després, un concert amb Menta.